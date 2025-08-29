¡Sorpresa total! Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo: ¿Quién sería el papá?

Durante las últimas horas, Luis Ventura advirtió que tenía una primicia sobre Emilia Attias y, como era de esperarse, esta fue develada en “A la Tarde”. El conductor y panelista de América TV contó en vivo que la actriz estaría embarazada.

Puntualmente, Luis Ventura dijo frente a la pantalla chica lo siguiente: “Es para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”.

Cabe mencionar que Emilia Attias se hizo madre por primera vez en octubre del 2016 con el nacimiento de su hija Gina, fruto del amor que sostuvo con el actor y músico turco Naim Sibara.

Como ya es sabido, Emilia Attias estuvo casada durante más de 14 años con El Turco Naim y todo parecía indicar que dicha relación perduraría en el tiempo. Sin embargo, en mayo del 2024, la actriz y el músico anunciaron que, oficialmente, ya estaban separados.

El actor se fue del país tras su separación con la madre de su hija.

Pese al repentino anuncio por parte de ambos, tanto Emilia Attias como Naim Sibara quedaron en buenos términos por el bienestar de la hija que tienen en común. Tras enfrentar el dolor de aquella ruptura, la modelo consiguió nuevamente el amor.

En esta oportunidad, fue el economista Guillermo Freire quien conquistó el corazón de Emilia Attias. La pareja fue captada en público besándose y, luego de ello, el romance se confirmó para noviembre del 2024.

Ahora, Emilia Attias y Freire transita su relación sin esconderse de la prensa y, lo que es mejor aún, estarían esperando su primer hijo en común, según la información develada por Luis Ventura en América TV.

Pese a lo comunicado por el presentador de televisión, es importante remarcar que, hasta el momento, Emilia Attias no se ha expresado al respecto, por lo que se cree que lo hará luego de que transcurran los 3 primeros meses del embarazo para resguardar así al bebé que viene en camino.