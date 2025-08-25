Emilia Attias conquistó a sus seguidores de Instagram con un look total black mega sexy: “Unas nocturnas”

Emilia Attias es una de esas personalidades que siempre llaman la atención. Desde sus primeros pasos en la televisión, se destacó por su versatilidad para moverse entre la actuación y la moda, brillando en cada rol que asumió. Con un estilo único y una frescura que cautiva, logró conquistar al público y mantenerse vigente, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, donde sigue marcando tendencia.

Emilia Attias apostó por un look total black para una noche de fiesta

En esta oportunidad, la modelo sorprendió con un look total black que se llevó todas las miradas. Con un top negro escotado y una pollera con brillos, posó con el look para la cámara para una noche de fiesta.

“Unas nocturnas”, escribió Emilia en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y decenas de comentarios.

Emilia Attias habló sin filtros sobre Nico Vázquez

Invitada al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, Emilia Attias se enfrentó a una de las preguntas que más intriga generó entre sus fanáticos: ¿podría haber un romance con Nicolás Vázquez? Lejos de dejar dudas, la actriz fue categórica y con humor descartó cualquier posibilidad, dejando en claro que entre ellos existe solo una gran amistad.

Nicolás Vázquez y Emilia Attias.

“Con Nico somos como hermanos, no va a pasar nada”, aseguró, bajando las expectativas de quienes en redes sociales fantaseaban con verlos juntos fuera de la ficción. Con su respuesta espontánea, Attias desactivó la ilusión de los seguidores y reforzó el vínculo de cariño y respeto que mantiene con su colega.

Además, la actriz aprovechó la entrevista para reflexionar sobre otro tema que generó debate: la infidelidad. Sin dar demasiados detalles, señaló que para ella no se trata únicamente de lo físico, sino de un concepto más amplio. Con su estilo directo y frontal, volvió a captar la atención del público y de sus seguidores en redes sociales.