Sol Pérez reveló la fuerte crisis que tuvo con Guido Mazzoni: “Casi lo pierdo”

Sol Pérez vive su mejor momento personal, luego de pasar por el altar con Guido Mazzoni en una ceremonia religiosa íntima en la que asistieron su familiares y testigos. Mientras esperan la fecha para pasar por el civil y cerrar el festejo con una gran fiesta.

Ahora el feliz matrimonio disfruta de sus primeros días de casado, mientras terminan los preparativos para la fiesta. Guido y Sol están juntos hace cinco años, pero hace unos días, la famosa reveló que la pareja tuvo una fuerte crisis.

La boda será en noviembre. Foto: instagram

En una entrevista para el programa de radio “Agárrate Catalina”, Sol confesó que hubo un momento clave en su relación en el que casi “pierde” a Guido por lo que tuvo que enfrentar varios desafíos para poder volver con él.

La confesión de Sol Pérez sobre su relación con Guido Mazzoni a pocos días de su casamiento

Sol contó el difícil verano que atravesaron porque ella estaba “sobrepasada” de trabajo por lo que tenía “móviles, teatro, programa” lo cual era demasiado para Guido porque tiene otro ritmo de vida. “Casi lo pierdo, tuve que remar mucho para recuperarlo. Uno se olvida a veces que necesita estar tranquilo, tener momentos de descanso, días de parate y yo creía que era mi momento de brillar y no paraba”, explicó la famosa.

El look de Sol Pérez en su casamiento por Iglesia Foto: instagram/lasobrideperez

“Guido llegó a un momento de no querer saber más nada porque estaba al lado mío que estaba 100% abocada al trabajo, y me dijo que sentía que ya no era él mismo y que no quería eso para su vida”, agregó. Luego confesó que esa crisis le sirvió para “dedicarle tiempo a la relación y elegirse todos los días”.

Además, contó que para su marido nunca fue importante casarse pero que lo hizo por ella porque sabía que era su deseo.

En cuanto a la fecha de la fiesta, comentó: “Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela que perdí cuando era muy chica. La mamá de mi mamá”.