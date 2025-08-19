¡Sin filtro! Georgina Barbarossa defendió a Gime Accardi y acusó a Nico Vázquez de ser infiel: “¿se piensan que nunca la cag...?”.

La inesperada confesión que Gimena Accardi hizo este martes en un programa de OLGA, donde admitió haberle sido infiel a Nicolás Vázquez, sacudió por completo al mundo del espectáculo. La pareja era considerada una de las más sólidas de la farándula, pero un desliz de la actriz terminó marcando el final de su historia de amor.

En medio de la repercusión, Georgina Barbarossa salió en defensa de Accardi y, a la vez, sembró dudas sobre la conducta de Vázquez. “¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? ¡Déjenme de joder!”, lanzó sin filtros la conductora de Telefe.

Más adelante, Barbarossa también resaltó la actitud de Gimena al dar la cara y contar lo ocurrido. “Ella me parece un amor, re valiente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero (refiriéndose a Andrés Gil) porque estaba embarazada Cande (Vetrano)”, señaló.

Mientras tanto, Analía Franchín, panelista del ciclo, puso en valor el gesto de Nicolás Vázquez, quien reconoció que lo sucedido “no te define”. Hasta ahora, el actor no brindó declaraciones directas y se espera que en las próximas horas se exprese en redes sociales.

Así fue la reacción de Nicolás Vázquez al enterarse que Gimena Accardi le fue infiel

Este martes, Gimena Accardi sorprendió con una confesión en su programa de streaming en OLGA: admitió haberle sido infiel a Nicolás Vázquez con alguien “random”. La actriz decidió aclarar los rumores y despejar las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Andrés Gil, su compañero de elenco y pareja de Cande Vetrano.

En diálogo con la prensa, Accardi reconoció la traición y reveló cómo reaccionó su marido. “Me abrazó y me perdonó”, aseguró, al tiempo que explicó que lo que ella definió como “una cañita al aire” solo debía ser hablado en la intimidad del matrimonio. “Bastante dolor tengo de haberle causado un dolor a Nicolás”, remarcó.

Frente a los trascendidos que apuntaban a Gil como tercero en discordia, Gimena fue tajante: “Necesito frenar porque hay terceros que no tienen nada que ver”, dijo en alusión al actor con quien comparte escenario en la obra En otras palabras.

Además, expresó alivio por correr el foco sobre su esposo. “Nico es un señor. Recibió el mismo hostigamiento que yo, solo que él no hizo nada cuando se lo vinculó con dos compañeras de elenco”, señaló, explicando que esa situación la llevó a tomar una drástica decisión: cerrar sus redes sociales.

Sobre el acoso virtual, la actriz fue categórica: “Es demasiado el odio y el hostigamiento. No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Prefiero no saberlo ni leer por mi salud mental”, confesó.