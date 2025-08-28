Silvina Escudero compartió una triste noticia sobre su maternidad y conmovió a todos: “No se puede...”

Silvina Escudero se abrió como nunca y compartió la dura experiencia que atraviesa en su deseo de ser madre a los 41 años. Lo hizo durante una charla íntima en Bondi Live, donde relató los tratamientos, las pérdidas y el desgaste emocional que vive junto a su marido, Federico.

Silvina Escudero tiene millones de seguidores en las redes sociales.

El triste episodio que vive Silvina Escudero con la maternidad

“Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”, confesó en Storytime frente a Nazarena Vélez, Laura Ubfal y Barbie Vélez. La bailarina destacó que, aunque en redes suele mostrarse positiva, su día a día es mucho más complicado y doloroso de lo que aparenta.

El golpe más duro llegó en el verano de 2024, cuando perdió un embarazo que les había llenado de ilusión. “Tampoco cuento todo el camino; solo conté de un embarazo que perdí, pero no fue el único”, confesó con sinceridad. Detrás de esas palabras, se refleja un recorrido cargado de intentos fallidos y decepciones que han marcado profundamente su vida.

“Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo: ‘¿Qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’”, relató Silvina Escudero, quien confesó que en ese intercambio con sus seguidores encontró contención y la certeza de que no está sola. Con sinceridad y realismo, la bailarina reflexionó: “La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es”.

El costo físico y emocional de los tratamientos de fertilidad también fue uno de los temas centrales de la charla. “Me hice varios tratamientos, para los que no saben, les cuento que es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho, por eso decidí parar un poco en mi carrera y priorizar mi búsqueda”, explicó Silvina Escudero.

Silvina Escudero en la mesa de Mirtha Legrand

Para la bailarina, fueron dos años de poner en pausa su profesión para enfocarse en este objetivo, un sacrificio enorme que todavía no le dio el resultado esperado. “Me costó pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona. Sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos”, reconoció.