Gran Hermano 2025 está en su momento de mayor tensión en la casa. En la última placa positiva, Gabriela quedó eliminada tras un mano a mano con Luchi, rompiendo así con el grupo “Bad Bitch” conformado por Catalina y Chiara.

Selva y Luchi de Gran Hermano 2025 se enfrentaron a los gritos y la casa explotó: “Te falta mucho”

“En mi mejor fantasía pensaba que no iba a durar más de 15 días, pero me pude adaptar. Y desde que salí estoy muy feliz (...) Yo también pensaba que seguía en competencia, pero cuando Santi dijo que había un sobre rojo con el nombre de quien se iba y uno naranja también con pocos, votos imaginé que uno de los dos era el mío“, aseveró Gabriela en su primera entrevista fuera de la casa.

Tras la eliminación de la modelo brasileña, la casa acumuló las tensiones a más no poder. Sobre todo Luchi, quien tuvo un duro enfrentamiento con Selva.

Así fue el cruce de Selva y Luchi de Gran Hermano 2025

El hecho ocurrió en una de las habitaciones de la casa, cuando la hermanita uruguaya acusó a la joven de 18 años de no escucharla, lo que generó suma explosión en la casa. “¡No escuchás lo que acabo de decir!“, increpó Selva con enojo.

“A mí no me hagas así primero”, sentenció la novia de Lauty Gram con enojo, a lo que Selva retrucó con fuerza: "Te falta mucho, cuando te vote más gente me decís”.

Este comentario quebró a Luchi, quien no dudó en llorar por sus dichos. “Se hacen todos los más piolas ‘Ay que sos la menos votada’. Bueno, chúpenme la pi** No es mi culpa”, aseveró la modelo frente a Tato con suma bronca y frustración.

La reacción del público a la nueva disputa entre Selva y Luchi

El público tuvo posturas divididas en la disputa. Si bien algunos apoyaron a Luchi, otros sentenciaron cuál era su problema respeto a las placas positivas: El tridente. "Lo que Luchi no sabe es que es difícil apoyarla mucho con plata en una positiva porque gastamos mucho en Tato y Luz. Pero en negativa tiene más chances de zafar porque si cae Devi en placa vamos todos contra él", analizó un usuario.