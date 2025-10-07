Se supo por qué las internas del penal de Magdalena están indignadas con Morena Rial: “Ella tiene...”

Desde su llegada al penal de Magdalena, Morena Rial no dejó de ser el centro de atención. La hija del reconocido periodista Jorge Rial fue trasladada el 1° de octubre a la Unidad 51, una cárcel bonaerense exclusiva para mujeres, y su presencia ya despertó tensiones dentro del establecimiento.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Varias internas habrían manifestado su descontento al considerar que la mediática goza de ciertos privilegios y recibe un trato distinto al del resto.

La razón de la polémica entre las internas por la llegada de Morena Rial a Magdalena

Según contó Marcela Tauro en Intrusos, la llegada de Morena Rial al penal de Magdalena generó un fuerte malestar entre las internas, quienes aseguran que la mediática recibe un trato preferencial. “Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”, expresó la periodista en el ciclo de América TV.

Desde el momento en que ingresó, la hija de Jorge Rial fue alojada en el área de buzones, un sector destinado al aislamiento que, según trascendió, se le habría asignado por motivos de seguridad. Sin embargo, varias presas interpretan esa medida como un beneficio exclusivo. “Comentan que el lugar está cubierto, que está en otro sector”, detalló Tauro, al describir el hermetismo que rodea a la joven dentro del penal.

El descontento aumentó aún más cuando se conoció que los abogados de Morena habrían solicitado la prisión domiciliaria. Argumentan que la joven tiene a su cuidado un bebé muy pequeño, lo que podría favorecer la concesión del beneficio y permitirle abandonar la cárcel antes de lo esperado. “La prisión domiciliaria sería inminente. Tiene un bebé muy pequeño, y ese sería el principal motivo por el cual se solicita el beneficio”, añadió Rodrigo Lussich, sumando más tensión a la polémica.

Aunque el Servicio Penitenciario Bonaerense no confirmó oficialmente que Morena Rial goce de algún privilegio, las internas aseguran que su presencia altera la rutina del penal y genera diferencias que incrementan el malestar entre ellas.

Por ahora, la hija de Jorge Rial continúa detenida por no haber cumplido con las condiciones impuestas en su excarcelación extraordinaria, en el marco de una causa por robo. Su situación judicial aún no cuenta con una resolución definitiva, lo que mantiene la incertidumbre sobre su futuro dentro y fuera del penal.