Salieron a la luz las complicaciones que impiden la prisión domiciliaria de Morena Rial: “Nadie la...”

Morena Rial está en el centro de la polémica desde que fue nuevamente detenida por no cumplir con los requerimientos establecidos por la Justicia en su último arresto. La hija de Jorge Rial fue trasladada al penal de mujeres en Magdalena con un estado complicado. Se supo que intenta pedir el arresto domiciliario, pero hay requisitos que dificultan la solicitud.

Morena Rial

El fin de semana, la famosa dio a conocer en sus redes sociales una carta abierta que escribió desde el penal, donde espera por la resolución de la Justicia. Según informó, su abogado y amigo Alejandro Cipolla están trabajando por el pedido de prisión domiciliaria, para eso Morena debe cumplir con unos requisitos.

“Yo, More Rial, comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, aseguró Morena en su carta.

La historia en Instagram de Morena Rial (@moreerial)

Mientras sus abogadas buscan tramitar la prisión domiciliaria y que sea aprobada por las autoridades. Alejandro Cipolla contó las trabas que podría tener el proceso por el estado de Morena.

Las adversidades que tiene Morena Rial para que le den prisión domiciliaria

“¿Qué nuevas condiciones le van a pedir y que tiene que cumplir Morena Rial para obviamente no volver a la cárcel?“, le preguntaron en Mañanas Argentinas.

”El tratamiento psiquiátrico, que igualmente lo iba a ofrecer, y que no se pueda mover de su domicilio. Lo que puedo hacer es que mientras dure el proceso comience a estudiar", comentó el abogado.

“Es una de las personas más estigmatizadas, más allá de lo que hizo. Parece que reúne todos los requisitos para que la sociedad entera la trate de destruir y eso hace que nadie la quiera”, expresó Cipolla sobre su amiga.

Al ser consultado sobre cuándo podría ser el traslado, el letrado señaló: “Primero ahora tenemos el inconveniente del domicilio, así que hasta que no vaya el Servicio Penitenciario tenemos un problema”.

“Tenía entendido que no le quieren alquilar a Morena Rial. ¿Esto es así? ¿Es difícil también por eso?“, expresó uno de los panelistas. ”Sí. Es verdad eso", reconoció Alejandro Cipolla.

En la misma línea, el abogado sostuvo que intentan que Jorge Rial establezca un domicilio para que su hija pase la prisión domiciliaria.

Luego, se habló de la decisión que tomó Morena sobre su hijo de un año Amadeo, a quien no quiere que lo lleven al penal. “Yo creo que, más allá de que tenga un año, que lo pueda recordar o no, creo que a los nenes eso puede marcarle la psiquis. La situación no me parece buena. Me parece que lo que hizo Morena es un acto de amor puro, esto de no querer estar con su hijo para que él no vaya a un penal”, reflexionó Alejandro Cipolla.