Se supo la exorbitante cifra que deberán pagar Wanda Nara y Mauro Icardi si no cumplen la cautelar: “Se hartó”

El WandaGate sigue su curso y cada día se conocen escandalosos detalles de la guerra judicial y mediática que llevan Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus dos hijas: Francesca e Isabella. Al conflicto se agrega la China Suárez, la actual pareja del futbolista y quien tuvo un affaire con él en 2021 cuando estaba aún casada y de donde surgió la polémica.

La mediática y el futbolista se vieron las caras en Milán en una audiencia por su divorcio, en donde Wanda hizo una entrada triunfal en un Lamborghini rosa y vestida de un traje sastrero con anteojos y taco. De igual modo, las medidas legales por sus hijas se tratan en Argentina y tuvo varias turbulencias en el último tiempo.

Icardi no ve a sus hijas hace meses por incumplir las medidas impuestas por la Justicia a la hora del encuentro como la prohibición de la presencia de su novia. A esto se le suma que el futbolista no puede mostrar a las dos nenas en redes sociales, hasta el momento Wanda si podía mostrar a sus dos hijas y los tres que tuvo con Maxi López.

Sigue la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Ante el ida y vuelta de los abogados de ambas partes para llegar a un acuerdo, la Justicia impuso una contundente medida cautelar para la mediática y el futbolista que les afecta.

Wanda Nara junto a sus hijas e hijos tras volver de Brasil. (Foto: Instagram)

La nueva cautelar que afecta a Wanda Nara y Mauro Icardi

“El juez Hagopian se hartó”, contó Yanina Latorre sobre la juez que lleva la causa de las menores.

La medida judicial en contra de Wanda Nara y Mauro Icardi

"200 millones, si alguno habla (Mauro, Wanda y abogados). Mudos, quedaron", agregó la famosa en sus redes sociales al contar la medida que le impusieron a los padres para que no hablen ni expongan a las dos menores públicamente.

Luego en su programa, Yanina Latorre explicó el accionar del letrado en el caso que implica a los cinco menores.

“Al principio Wanda pidió que Icardi no muestre a los chicos. El juez fue hablando todo este tiempo que no se podía subir fotos de los chicos, lo hacía Icardi, lo hacía Wanda. Uno al otro iba presentando escritos. Hoy Hagopian se cansó y dijo no se puede mostrar más a los pibes”, detalló la famosa sobre la nueva disposición.

Desde entonces, ninguno de los dos puede mostrar a los menores, ya que deberá pagar 200 millones según informó Yanina. Se cree que la medida involucra a los tres varones porque formaron parte de la familia ensamblada y tienen vínculo con Icardi.