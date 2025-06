La China Suárez denunció que la amenazaron de muerte y mostró los mensajes: “Sí me pasa algo...”

La China Suárez está en el foco de los medios de comunicación desde que confirmó su romance con Mauro Icardi. La pareja es de las más buscadas y criticadas por la forma en que empezó su relación, teniendo en cuenta que tuvieron un affaire en 2021 cuando el futbolista estaba casado con Wanda Nara.

El WandaGate no da tregua y todos los días hay una disputa nueva entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el divorcio y la tenencia legal de sus dos hijas: Francesca e Isabella. En el medio está la ex Casi Ángeles que es señalada como la responsable de no llevarse a cabo la revinculación del futbolista con sus hijas.

El escándalo de la novela del momento llevó a que todos opinen de lo que pasa con las familias y tomen bandos de un lado y del otro. La China Suárez denunció amenazas de muerte y mostró las pruebas que alertaron a todos.

Wanda Nara y la China Suárez

Por medio de sus historias, la actriz mostró los mensajes que recibe y dejó en claro quiénes serían los responsables de que le pase algo. La China Suárez es madre de tres: Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, quienes quedaron involucrados en el escándalo.

Las graves amenazas que recibió la China Suárez

“Si me pasa algo ya saben”, escribió la actriz en una historia con fondo negro y letras en blanco.

La China Suárez fue amenazada de muerte

Luego se filtraron algunos de los mensajes que recibió la China Suárez en X de diferentes usuarios que hablan de planear su muerte.

“¿Y si entre todos hacemos una vaquita para pagarle a un sicario?”, dice uno de los mensajes. “No banco más su existencia”, señala otro. “Hay que patearle la boca” y “ojalá se muriera”, fueron otros de los mensajes que circularon en X sobre la actriz.

Según contó el periodista Gustavo Méndez el abogado de la actriz tomará medidas sobre el asunto. “Eugenia La China Suárez denunció amenazas y su abogado Agustín Rodríguez tomará medidas al respecto”, informó el comunicador.