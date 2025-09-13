Se supo el primer parte médico de Thiago Medina tras su terrible accidente: “Su estado es crítico”

El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente mientras circulaba en su moto por la zona de Moreno, lo que generó gran preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Actualmente, el ex Gran Hermano se encuentra internado y luchando por su vida. Según informó su expareja y mamá de sus hijas, Daniela Celis, a través de su cuenta de Instagram, Medina presenta lesiones graves: tiene afectado un pulmón y un riñón, y le fue extirpado el bazo.

Thiago Medina. Foto: web

Desde el hospital, TN amplió los detalles sobre el estado de salud de Medina y compartió el primer parte médico: “Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte con drogas vasoactivas, en estado reservado”.

El cronista Lucas Jerez señaló que Daniela Celis se encuentra acompañando al joven en todo momento: “Daniela Celis se encuentra acompañando a Thiago. También está la hermana de él”.

Además, Jerez resaltó la importancia del casco que llevaba Medina al momento del accidente: “El casco le salvó la vida. Están pidiendo 25 donantes de sangre también”, agregó, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de apoyo para afrontar las intervenciones médicas.

El accidente ha conmocionado al entorno del joven, que permanece pendiente de su evolución y espera noticias alentadoras sobre su recuperación.

El parte médico de Thiago Medina tras sufrir el fuerte accidente

El Ministerio de Salud de la provincia emitió un parte oficial sobre el estado de Thiago Medina tras el accidente ocurrido en Moreno. Según informaron: “Ingresó en nuestro hospital, Mariano Luciano de la Vega de Moreno, el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de emergencias médicas, después de sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno”.

El comunicado detalló que “el paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano”.

Thiago Medina con pronóstico reservado.

Durante la intervención, se realizaron procedimientos de urgencia antes de que Medina fuera trasladado a la unidad de terapia intensiva, donde permanece “en estado reservado”.

Asimismo, las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención mantienen contacto permanente con sus familiares para informar sobre la evolución clínica: “Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.

Este parte oficial refuerza la gravedad del accidente y el estado crítico del joven, mientras familiares y amigos esperan novedades sobre su recuperación.