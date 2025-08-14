Se reabrió la causa por la muerte de la Tota Santillán: el objeto que desapareció en plena investigación y levantó sospechas

La Justicia reactivó el caso que investiga la trágica muerte de la Tota Santillán, quien falleció durante el 2024 en medio de un sospechoso incendio. De acuerdo con la información que maneja el periodista Juan Etchegoyen, un accionar en específico habría alimentado las sospechas que surgieron en su momento con respecto a la partida del entonces conductor de televisión.

Más exactamente, durante uno de los resúmenes informativos realizados para Mitre Live en Instagram, Juan comunicó lo siguiente: “La noticia de último momento es que me confirman fuentes judiciales y el abogado de los hijos de la Tota, Juan Pablo Merlo, que se reabrió la investigación sobre el fallecimiento del conductor”.

A casi un año de su muerte, el doloroso pedido de justicia de la hija de La Tota Santillán: “Tengo muchas dudas”

Después, Juan explicó que el caso por la muerte de la Tota Santillán se reabrió gracias a un hallazgo detectado por los hijos de quien en vida fue productor. En ese sentido, Etchegoyen contó que Daniel, Daniela y Coco detectaron movimientos en el teléfono de su padre.

Luego, los herederos de la Tota Santillán indicaron que alguien habría usado el teléfono del excantante para salirse de los grupos de WhatsApp en los que figuraba. Pero, ¿por qué sería sospechosa tal acción?

La hija de La Tota Santillán

El incendio que se llevó la vida de la Tota Santillán tuvo lugar en su casa de Castelar Norte y, la autopsia reveló que falleció de Síndrome Asfíctico por la falta de oxígeno que no recibió el cuerpo en su momento. Ahora bien, los forenses también concluyeron que las llamas se iniciaron en el baño de la propiedad, sobre el cuerpo de la víctima fatal.

Tras la lectura oficial de dicho resultado, las sospechas empezaron a hacerse visible. Esto debido a que los hijos de la Tota Santillán, desde el primer momento sospecharon que su padre “no se mató, lo mataron”.

En nuevo hallazgo en el caso de la muerte de la Tota Santillán

Después de las revisiones hechas tras el accidente, la familia de la Tota Santillán reportó desaparecido su celular y ese hecho sí que era relevante debido al uso constante que el exconductor le daba al aparato.

Como parte de la nueva información que hay sobre el caso, Juan en Mitre Live se refirió a la apertura de la investigación nueva que realizarán de los hechos: “Todo esto sucede después de la manipulación que hubo del teléfono de la Tota donde salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto hace meses”.

Por último, pero no menos redundante, Etchegoyen acotó que la Justicia también indagará sobre la puerta trasera de la casa de Daniel Santillán que estaba abierta al momento del accidente, lo cual podría sugerir que una persona pudo haber entrado y salido del domicilio sin ser visto.