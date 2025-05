El horripilante hallazgo de la hija de “La Tota” Santillán el día de su muerte que causó misterio: “El teléfono...”.

Casi ocho meses después del fallecimiento de Daniel “La Tota” Santillán, su hija Daniela decidió hablar públicamente y realizó fuertes declaraciones sobre la causa judicial que investiga su muerte.

En una entrevista con Puro Show, afirmó que la investigación se encuentra casi detenida y denunció irregularidades que generan sospechas sobre la versión oficial de los hechos.

El temible dato que aportó la hija de la Tota Santillán sobre su muerte

Daniela, la hija de Daniel “La Tota” Santillán, rompió el silencio casi ocho meses después de su muerte y expresó su profunda preocupación por el estado de la causa judicial que investiga lo sucedido. Visiblemente afectada, comentó: “Estoy un poco mejor, pero muy preocupada. Hasta hoy no hay respuestas. No sabemos nada. La causa sigue abierta, el teléfono no apareció y eso me genera mucha intranquilidad”. Según su relato, el celular de su padre fue desaparecido o manipulado, y nunca se logró extraer información clave del dispositivo.

“El teléfono estaba vacío. No tenía ni contactos. Una persona que jamás borraba nada… es muy raro. El teléfono quedó en manos de la fiscalía, pero nunca supimos qué pasó con él. Nada se investigó”, reiteró.

Así quedó la casa de "La Tota" Santillán tras el incendio

Además de eso, Daniela cuestionó la rapidez con la que les entregaron el cuerpo de su padre: “Nos lo dieron a las pocas horas, como si fuera comida rápida. Eso no es normal. En un caso tan delicado, debería haberse analizado todo a fondo. Fue todo muy confuso”.

Mientras la versión oficial sostiene que Santillán murió debido a un incendio provocado por él durante un brote emocional, su hija no descarta otras posibilidades: “En los últimos años le pasaron muchas cosas. No descarto nada. Creo que aprovecharon su enfermedad para cerrar el caso rápidamente sin investigar como corresponde”.

Con un llamado claro a la Justicia, Daniela aseguró: “Queremos respuestas. Que mi papá pueda descansar en paz y que la verdad salga a la luz”. El caso sigue abierto, y la familia de Santillán clama por respuestas mientras crece la demanda de que se esclarezca la verdadera causa de su muerte.