Se filtró un polémico video de Mauro Icardi y la China Suárez discutiendo a los gritos frente a Rufina

Todo parece ideal en la vida que China Suárez logró construir en tiempo récord junto a Mauro Icardi. Ya instalada en Turquía, donde se mudó “oficialmente” hace pocos días, la actriz se muestra feliz y radiante, disfrutando de los lujos y encantos que ofrece Estambul. Sin embargo, en medio de ese aparente sueño, apareció un video que revela otra realidad.

Se trata nada menos que de la vida real, que no siempre es tan impecable como se muestra y construye en las redes sociales. Una vida sin filtros, donde también existen discusiones, desencuentros, momentos difíciles, incomodidades y episodios para olvidar. Tal como la situación que aparentemente ocurrió en las calles turcas, entre Mauro y China, frente a Rufina, quien se quedó a vivir con ellos.

Eugenia la China Suárez junto a su actual pareja, Mauro Icardi.

Mientras la actriz se alistaba para despedir a sus hijos Magnolia y Amancio, quienes viajaban rumbo a la Argentina acompañados por su abuela materna, un paseo que realizaron el futbolista junto a su hija mayor fue captado en video y desató una fuerte polémica en Twitter.

Este es el video donde la China Suárez y Mauro Icardi discuten delante de Rufina

¿Qué muestra el corto video? A Icardi y la actriz discutiendo en plena calle; él camina unos pasos adelante con el rostro serio. Al mismo tiempo, los usuarios de X observaron detalles de la interacción entre madre e hija. “En cámara lenta se nota claramente cuando le sacude el brazo para que la nena se suelte de ella”; “Pobre Rufi, cuando la mamá le quita el brazo se adelanta rápidamente”, fueron algunos de los mensajes que compartieron.

Este video expone que, detrás de la imagen perfecta que suelen mostrar en las redes, también existen tensiones y momentos difíciles en la relación familiar. Las reacciones en redes reflejan la preocupación y empatía de quienes siguen de cerca la vida de la pareja y sus hijos, recordándonos que, más allá de las apariencias, las relaciones requieren paciencia y comprensión.

Por qué Rufina Cabré decidió regresar a la Argentina: ¿ya no vivirá con la China Suárez?

Según la periodista Naiara Vecchio, Rufina Cabré decidió volver a la Argentina para estar unos días con Nicolás Cabré antes de empezar el colegio en Turquía y, luego, volvería con la China Suárez al país árabe que habitarían.

“Rufina Cabré ya hizo la adaptación en British International School de Estambul: verá a su padre en Argentina antes del comienzo de clases, cuando regresa a Turquía con la China Suárez. Está todo ok con Nico Cabré. Se tramita para que puedan volver pronto los menores con su madre”, explicó la profesional en X.

La decisión de Rufina Cabré

No obstante, una cibernauta explicó que las clases del instituto donde estudiará la hija mayor de Suárez en Turquía empezarán a finales de agosto, por lo cual, tendría sentido que la menor quisiera estar unos días con su papá antes de ingresar al colegio el 27 de agosto.