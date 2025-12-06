Se filtró que un conocido actor no estaría en el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: el insólito motivo

Según revelaron en Tarde o Temprano, Mariano Martínez sería la primera baja confirmada para el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su casamiento por civil en una íntima ceremonia en Carlos Paz

El actor, que estaba entre los invitados al gran evento que tendrá lugar este fin de semana en Córdoba.

El motivo por el que el actor no estaría en el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Belén Ludueña conversó con el periodista cordobés Nahuel Granja, quien le acercó la primicia sobre la primera gran ausencia en la boda del año.

Durante la charla, Granja sorprendió al anunciar que “yo tengo una baja importante para mañana para el casamiento”. Inmediatamente, expresó su duda sobre el actor al decir: “¿Cómo que no va a estar? Tiene que estar… A mí me dicen que quizás Mariano Martínez no esté”.

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Desde el panel exclamaron con sorpresa: “¿Pero cómo? Ay, pero qué agreta. ¿Por qué no va a ir? ¡Qué mala onda!” ante la posibilidad de que Martínez falte al evento.

Como posible explicación, Nahuel mencionó que “hoy es el cumpleaños de Mariano”, aunque ese argumento no convenció a todos. Fernanda Iglesias cuestionó indignada: “¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene cinco años que no puede ir a otro lado el día del cumpleaños?”.

El periodista defendió la postura del actor señalando: “bueno, pero a lo mejor la quería pasar con su familia”, y luego añadió: “Y por eso habrá pedido las disculpas del caso y quizás no esté presente. Yo creo que debería estar, ¿no?”, concluyendo así la información que generó revuelo.