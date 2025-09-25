Se filtró la verdad detrás de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ella creyó que iba a…”

Durante la más reciente emisión de SQP, Yanina Latorre concluyó el motivo por el cual Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habrían decidido ponerle fin a la relación amorosa que iniciaron hace más de dos años. En principio, la presentadora de América TV se refirió al vínculo que tiene con el conductor del Bailando.

“Lo conozco a Marcelo desde hace mucho y después tengo data del entorno”, anticipó Yanina Latorre. Luego, la también panelista de LAM siguió: “Yo creo que a él sí le gustó y medio que se enamoró”.

Después, la esposa de Diego Latorre dejó entredicho que la expareja de Marcelo Tinelli habría terminado con él tras no poder cumplir sus objetivos personales y laborales: “Ella era un poco por convenenciera. Ella creyó que iba a lograr algo estando con él. Y siempre especuló con conseguir trabajo aquí, por eso”.

Según Yanina Latorre, la relación entre Marcelo Tinelli y la modelo nunca se estabilizó: “Para mí de parte de ella fue por interés. Yo creo que él se enamoró más que ella”. Además, la conductora mencionó que Milett Figueroa es más famosa en Perú que en la Argentina, pero tendría “fama buena y fama mala”.

Por último, pero no menos importante, desde SQP se comunicaron con la expareja de Marcelo Tienlli, pero ella al responder fue tajante y dijo: “No quiero decir nada, perdón por no querer seguir con el tema”.

Ángel de Brito sobre la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En la emisión pertinente de LAM, Ángel de Brito aclaró que la decisión de la expareja estaría firme: “Todo se pudrió. La relación terminó definitivamente, no hay vuelta atrás. No es por el reality”.

Aunado a ello, Ángel apuntó contra Milett en un móvil con SQP: “Me pareció una relación bien, pero sin mucho compromiso. Tienen distintas edades, distintos compromisos. Seguramente ella quiere ser mamá y Marcelo Tinelli ya cerró la fábrica”.

No obstante, Ángel de Brito subrayó que la relación de Marcelo Tinelli siempre generó “sospechas” por cómo comenzó, por cómo se desarrolló y por cómo terminó. Después, en LAM visibilizaron que los medios de comunicación en Perú están indignados por la manera en la que el presentador comunicó la noticia.