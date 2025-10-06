Se filtró la insólita propuesta que le hizo Thiago Medina a Daniela Celis tras salir de terapia intensiva: “Quiere estar...”

Después de abandonar la sala de terapia intensiva, todo parece indicar que Thiago Medina quiere recuperar la vida que en su momento tenía con su expareja, Daniela Celis, quien además es la mamá de sus dos hijas (Laia y Aimé).

Cabe aclarar que, antes del lamentable accidente automovilístico que sufrió, Thiago Medina había dado por terminado el vínculo amoroso con Daniela e, incluso, la situación entre ambos no parecía estar en los mejores términos debido al amorío que el exparticipante de Gran Hermano tuvo después de romper con la madre de sus nenas.

La angustia de Daniela Celis por la crisis económica que atraviesa tras el accidente de Thiago Medina: “Paré mi vida”.

Ahora bien, en la más reciente emisión de Cortá por Lozano, Daniela Celis habló sobre la repentina propuesta que le hizo Thiago, quien todavía se encuentra en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Que le propuso Thiago Medina a Daniela Celis después del accidente

Vero Lozano fue quien entrevistó a Daniela Celis en Cortá por Lozano y, entre tantas preguntas, le consultó si durante las veces que ha visto a Thiago, él ha dicho para retomar la relación amorosa que tenían.

Lejos de ignorar la consulta, Daniela contestó: “Sí, me tiró onda”. Segundos más tarde, la influencer aclaró: “No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”.

A pesar de las insinuaciones de Thiago, Daniela expresó: “Yo estoy esperando que vuelva a casa para ver como continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas. Ahora estamos preparando la habitación”.

En ese sentido, sobre el lugar que habitará Thiago tras recibir el alta, Daniela Celis dijo: “Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas”.

Segundos más tarde, la exparticipante de Gran Hermano enfatizó: “Es mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad. Yo voy a estar tranquila si está en casa”.

Luego, Daniela retomó de vuelta su situación amorosa con Thiago y mencionó: “Veremos si nos volvemos a enamorar o no, pero vamos a ser familia siempre”.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Como si lo antes mencionado fuera poco, Daniela reflexionó sobre todo lo sucedido este último mes: “Cuando en un segundo pasa algo que lo vas a perder, lo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, la cabeza, que estás desencontrado. Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás imaginé que pensaría. Revaloricé...”.

Por último, pero no menos importante, la expareja de Thiago Medina contó: “Yo cuando fui le dije: ‘Mi prioridad en este momento son vos y mis hijas’. Y puso una sonrisa y me dijo, ‘gracias por no dejarme solo’”.