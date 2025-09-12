Se filtró el romance secreto que tuvo Darío Cvitanich tras separarse de Chechu Bonelli: “Ella quedó con el corazón roto”

Darío Cvitanich se encuentra nuevamente en el punto de la mira debido a un romance secreto que habría tenido luego de dar por terminada la relación de más de una década que forjó junto a Chechu Bonelli.

La información fue expuesta durante la más reciente emisión de SQP, cuando Majo Martino puso el nombre de Darío Cvitanich sobre la mesa y advirtió que el hombre en cuestión estuvo involucrado con otra mujer antes de blanquear el vínculo con Ivana Figueiras.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.

El romance clandestino de Darío Cvitanich tras separarse de Chechu Bonelli

“Ella estaba muy enganchada con Darío. Salían y se veían”, comentó Majo Martino cuando empezó a desarrollar la información. Después, la panelista de América TV reveló que el futbolista se relacionó con Gisela Dulko, extenista y, además, exesposa de Fernando Gago.

En ese contexto y, para desglosar mejor lo que fue dicho romance, Majo Martino precisó: “Salió con él antes de Ivana Figueiras y ella quedó con el corazón roto". Cabe aclarar que Dulko también sufrió cuando se separó de Gago, por lo cual, este sería otro golpe fuerte para ella en el ámbito sentimental.

Pese al romance secreto que tuvo después de separarse de Chechu, Darío Cvitanich hoy se encuentra con Ivana, planificando una vida juntos: “Se van a ir a Madrid y Ámsterdam”, destacó Majo Martino en SQP.

El llamativo gesto de Ivana Figueiras tras ser acusada como la tercera en discordia entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Por su parte, se sabe que Chechu Bonelli también emprendió un viaje este 11 de septiembre, pero acompañada de dos de las niñas que tuvo con Darío Cvitanich (Lupe y Carmela).

La periodista y, ahora, expareja de Darío Cvitanich, no reveló el destino al que iría con las pequeñas y cuánto tiempo duraría el viaje en cuestión, pero sí aclaró que sería un viaje familiar. Concretamente, la figura pública escribió mediante las historias de Instagram lo siguiente: “Primero de a 3. Primero de muchos. Las amo”.

Chechu Bonelli a través de su Instagram.

De esa forma y, con una fotografía en la que se muestra junto a las dos menores, Chechu emprendió un nuevo camino lejos de las polémicas que directa e indirectamente la relacionan con el padre de sus hijas, Darío Cvitanich.