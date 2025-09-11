La irreversible decisión que tomó Chechu Bonelli en medio de las tensiones con su expareja, Darío Cvitanich

Después de todo lo vivido estos últimos días con su expareja Darío Cvitanich, Chechu Bonelli tomó una determinante decisión y se encargó de hacerla pública mediante sus redes sociales.

Chechu Bonelli querría cerrar el capítulo con Darío de manera definitiva y, para hacerlo, se dispuso a viajar con sus seres más queridos. De acuerdo con la información que expuso por medio de las historias de Instagram, la periodista emprendió un nuevo camino desde Ezeiza.

Más exactamente, Chechu Bonelli se fotografió al rededor de las 6am (del 11 de septiembre) en Ezeiza junto a sus dos hijas mayores (Lupe y Carmela). Luego, la también modelo escribió al pie de la imagen lo siguiente: “Primero de a 3. Primero de muchos. Las amo”.

Con el texto, Chechu Bonelli haría referencia al primer viaje que realiza sola con sus hijas, aunque, todo parecería indicar que la más pequeña (Amelia) no se sumó a dicha aventura, quizás por la edad con la que cuenta ahora mismo (3 años) o por el destino que habrían seleccionado para el viaje mencionado.

Cabe aclarar que, Chechu Bonelli no reveló hacia dónde viajaría con dos de sus hijas, pero sí dejó en claro que solo serían 3. De tal manera, la periodista se desprende de las habladurías que persisten sobre su separación y, al mismo tiempo, se dispone a pasar tiempo de calidad con sus seres más queridos.

La verdad sobre la separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

En principio, Darío Cvitanich comentó que se separó de Chechu Bonelli hace más de 8 meses, pero la periodista lo desmintió mediante un contacto que estableció con el equipo de Intrusos: "No fue hace 8 meses que nos separamos. Darío se fue de casa el 18 de abril y yo le pedí que se vaya”, aclaró.

Además, Chechu mencionó que tanto sus hijas como ella se enteraron del nuevo romance de Darío con Ivana Figueiras por los medios de comunicación que difundieron la noticia.

A pesar de las mentiras que habría dicho sobre la separación, Chechu Bobelli dejó en claro que no le guarda rencor a Darío: “Quiero que esto se termine. Él es el padre de mis hijas, él es una buena persona, nunca nos faltó nada, lo que haga con su vida no me corresponde a mí. Él ya es un tema cerrado para mí”.