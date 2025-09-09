Chechu Bonelli desenmascaró a Darío Cvitanich y expuso la verdad detrás de la separación: “Yo le pedí que se fuera”

Durante el 2025 se han dado a conocer varias separaciones dentro del medio, pero sin lugar a dudas, una de las que más sorprendió fue la de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, puesto que se habría originado mediante un tercero en discordia.

Darío Cvitanich blanqueó el vínculo que actualmente sostiene con la modelo Ivana Figueiras y aseguró que con Chechu Bonelli se había separado hace más de 8 meses. Sin embargo, la periodista habló y alegó lo contrario.

Anteriormente, la prensa abordó a Chechu Bonelli para que opinara sobre la nueva relación de su expareja, pero esta se llamó al silencio y pidió que respetaran a su familia. Ahora, la también modelo decidió desmentir las especulaciones que se han hecho sobre su separación con Darío.

Chechu Bonelli desmintió a su expareja, Darío Cvitanich

En principio, Chechu Bonelli dejó en claro que no desea hablar frente a una cámara, razón por la cual, se comunicó con Paula Varela para que esta expresara su postura ante la situación.

Según Chechu Bonelli, su expareja habría mentido con la fecha de separación: “No fue hace 8 meses que nos separamos. Darío se fue de casa el 18 de abril y yo le pedí que se vaya”, dijo la protagonista de la historia a través de Paula Varela.

No obstante, Chechu Bonelli remarcó: “Sigo haciendo silencio por mis hijas”. También la periodista confesó que nadie sabía sobre el nuevo romance de su expareja: “Mis hijas y yo nos enteramos por tele de esta chica”.

Asimismo, Paula Varela comentó, durante la más reciente emisión de Intrusos, lo siguiente: “Me dice Chechu que ella está bien y que no quiere hablar”. Incluso, la modelo le dijo a la panelista de América TV: “No tengo por qué mentir. Yo estoy limpia”.

Con respecto a las hijas que tienen en común, Chechu Bonelli aseguró: “Yo le plantee que se alquile una casa para dividirnos a las nenas como corresponde”.

Así luce Lupe, la hija mayor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Por último, pero no menos redundante, Chechu Bonelli concluyó: “Quiero que esto se termine. Él es el padre de mis hijas, él es una buena persona, nunca nos faltó nada, lo que haga con su vida no me corresponde a mí. Él ya es un tema cerrado para mí”.