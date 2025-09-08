El llamativo gesto de Ivana Figueiras tras ser acusada como la tercera en discordia entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

El nombre de Ivana Figueiras se convirtió en tendencia durante las últimas semanas debido a su incipiente romance con Darío Cvitanich. Todo comenzó cuando la pareja fue vista en un boliche a pocos días de la confirmación oficial de la separación del futbolista con Chechu Bonelli. A partir de entonces estalló el escándalo y los rumores de infidelidad.

Tras las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, Ivana Figueiras fue abordada por la prensa aunque evitó hablar sobre su supuesto romance con Darío Cvitanich. La modelo recibió fuertes acusaciones y fue señalada como la tercera en discordia en la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli.

La tremenda reacción de Chechu Bonelli al romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueras: “Más mujer”

Luego de 14 años de amor, la pareja de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich llegó a su final y, a pesar de ser dos figuras públicas, manejaron el asunto en privado. Pero el escándalo estalló cuando el exfutbolista fue visto públicamente con Ivana Figueiras en un boliche, a pocas semanas de confirmar su separación.

Luego del video filtrado, Cvitanich fue acusado de infiel y de haber comenzado su romance con la modelo sobre el tramo final de su pareja con la mamá de sus tres hijos: Lupe, Carmela y Amelia. Por su parte, Darío hizo un fuerte descargo en Intrusos donde aseguró que la separación fue hace seis meses y su vínculo con Ivana comenzó hace apenas dos meses.

Qué dijo Ivana Figueiras sobre su romance con Darío Cvitanich

Tras las declaraciones del exfutoblista, Ivana Figueiras rompió el silencio y por primera vez se refirió a su nuevo romance. La modelo fue abordada por el móvil de Intrusos en el cumpleaños de Zaira Nara y, con pocas palabras, habló sobre su relación con Darío Cvitanich.

“Está todo bárbaro”, aseguró la modelo cuando le preguntaron por su romance. “¿Con Chechu pudiste hablar?”, preguntó el notero acerca de su relación con la expareja del futbolista. Por su parte, Ivana Figueiras se limitó a responder: “No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia”.

El llamativo gesto de Ivana Figueiras tras ser acusada como la tercera en discordia entre Darío Cvtanich y Chechu Bonelli

Por último, la modelo decidió contestar con gestos a las preguntas de la prensa. “¿Viva el amor? ¿Estás enamorada? Mostramos una sonrisa”, le pidió el periodista a lo que ella contestó con una enorme sonrisa y con un pulgar hacia arriba, en forma de aprobación y demostrando que está viviendo un feliz momento con su nuevo amor.