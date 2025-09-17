Se filtró el escalofriante audio del llamado al 911 tras el accidente de Thiago Medina: “Está vomitando sangre”

El mundo del espectáculo continúa conmocionado ante la delicada situación de salud de Thiago Medina. El ex participante de Gran Hermano se encuentra internado en estado crítico tras haber protagonizado un violento accidente de tránsito en la ruta 7, a la altura de la localidad de Moreno. Familiares, amigos y seguidores se mantienen a la espera de novedades médicas, mientras la comunidad mediática sigue de cerca cada actualización sobre su recuperación.

Mientras el entorno de Thiago espera con preocupación cualquier novedad sobre su estado de salud, y el pronóstico médico continúa siendo reservado, se conocieron nuevos detalles sobre el trágico episodio y el desesperado llamado al 911 que permitió activar la asistencia de emergencia.

Thiago Medina

En este contexto, el periodista de espectáculos Luis Bremer compartió información clave proveniente del expediente judicial. Según explicó, los primeros reportes sobre el accidente fueron realizados por vecinos que presenciaron el impacto y no dudaron en actuar de inmediato para brindar ayuda al joven.

“Vamos a empezar por los llamados, porque estaba en una ruta y se lo podía asistir. A las 20.06 es la primera llamada, hay un registro, y después vuelven a haber otras 20.11, 20.14, 20.16 dando el mismo testimonio. 20.32 otra vecina también llama”, comenzó diciendo Bremer, detallando la cadena de comunicación que permitió movilizar a los servicios de emergencia.

Así fue el llamado al 911 para comunicar el accidente de Thiago Medina

Además, el comunicador señaló que las pericias realizadas sobre el accidente revelaron fallas en el vehículo contra el que chocó Thiago Medina. “Ahí vemos que las luces de la derecha no funcionaban. Esto fue peritado”, dijo Bremer mientras mostraban imágenes del auto involucrado.

En cuanto al momento en que el ex participante de Gran Hermano fue ingresado al centro de salud, el panelista detalló la gravedad de la situación: “El primer llamado fue a 20.06 y entró al hospital 21.55, casi dos horas una persona que tiene costillas rotas, escupía sangre y demás. ‘Ingresó masculino que ingresa inconsciente directo al quirófano y en estado crítico’”.

Para finalizar, Bremer relató cómo los vecinos intervinieron en los instantes posteriores al accidente: “Los vecinos vieron el accidente y llamaron y ‘solicitan ambulancia urgente, un auto chocó a un chico en moto que tiene casco pero está vomitando sangre. Los transeúntes lo ayudan pero no le quisieron sacar el casco y el joven pide ayuda’. No se acordaba teléfonos de su familia por el shock”.