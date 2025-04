Se filtraron los picantes chats que comprueban el vínculo amoroso que tenían Jorge Rial y Marianela Mirra: “¿Cómo está la camita?”.

La semana pasada se dio a conocer públicamente el vínculo sentimental que, durante más de dos décadas, mantuvieron Marianela Mirra y el exgobernador de Tucumán, José Alperovich. La noticia sorprendió tanto por la duración del romance como por el hermetismo con el que se habría mantenido a lo largo de los años.

El encargado de sacar a la luz esta historia fue Jorge Rial, quien no lo hizo de manera directa, sino recurriendo a un tono irónico y con doble sentido. Durante uno de sus programas, el periodista lanzó una sugerente frase al referirse a las visitas que Marianela realizaría a Alperovich en la cárcel, donde el exmandatario cumple una condena de 16 años por graves delitos. Si bien no mencionó nombres explícitamente al principio, sus palabras no tardaron en generar revuelo en los medios y en redes sociales, donde rápidamente se comenzó a hablar del vínculo entre ambos.

Ante la polémica, la ganadora de Gran Hermano 2007 aclaró que visita a Alperovich porque es su pareja. Desde entonces, se desató un fuerte conflicto. Incluso, denunció que “el abogado de José dijo que pidió plata para exponerse”.

En medio de todo este escándalo, salieron a la luz presuntos mensajes entre Marianela y Jorge Rial. Por aquel entonces, circulaban rumores sobre un supuesto romance secreto entre ambos, hasta que, repentinamente, la tucumana se alejó por completo de los medios.

Marianela Mirra fue la cuarta ganadora de Gran Hermano Argentina.

El íntimo chat de Jorge Rial y Marianela Mirra

En los supuestos chats filtrados, se puede ver a Jorge Rial diciéndole a Marianela que le gusta la foto que tenía en su perfil de WhatsApp. Cuando ella le comenta que estaba por cambiarla, él le responde de inmediato que no lo haga. Luego, Marianela le escribe: “¿Qué hacés, Jorgito? No descansás nunca vos”, a lo que él, en lugar de seguir esa línea, le contesta con un sugestivo: “¿Cómo está la camita?”.

“Hoy se duerme temprano. A veces salgo a cenar con amigas, pero soy onda tranqui”, le respondió. A continuación, el conductor le preguntó cómo era su pijama para dormir, pero ella le contestó: “No gusta la ropa, me molesta”.

Después, Marianela le comenta que habían llegado unas amigas. Él le responde con tranquilidad, diciéndole que no se preocupara y que las atendiera. Sin embargo, ella le aclara que ya se habían ido. En ese momento, el supuesto Jorge lanza una insinuación: “Atiéndame a mí”. A lo que ella responde, simplemente: “Claro”.

Unos días más tarde retoman la conversación, y en ese intercambio aparece un aparente reclamo por parte de Rial —si es que realmente es él quien escribe—, donde le dice: “Pero usted también es cómoda. Si no la llamo, no aparece”.