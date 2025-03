Se filtraron las polémicas fotos subidas de tono de Rodrigo Cascón: ¿por eso lo echaron de La Peña De Morfi?

El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe trajo consigo algunas sorpresas, pero una de las que más llamó la atención fue la ausencia de Rodrigo Cascón. El cocinero, que formaba parte del programa desde sus inicios, no fue convocado para esta nueva temporada, lo que despertó rumores y especulaciones sobre los motivos detrás de su desvinculación.

El chef, conocido por su carisma y su estilo descontracturado en la cocina, acompañó a La Peña desde la época en que Gerardo Rozín lideraba el ciclo. Sin embargo, en la edición estreno de 2025, su ausencia fue evidente.

Santiago Giorgini, Felicitas Pizarr y Rodrigo Cascón, abrazados en el lanzamiento de la nueva temporada de "La peña de Morfi". (Foto: Prensa Telefe)

En Puro Show (eltrece), el periodista Matías Vázquez reveló detalles exclusivos sobre su salida: “Podemos decir que, hoy por hoy, la señal no lo quiere. Ya no está en el canal. Telefe está haciendo una limpieza y él no va con ese perfil”, aseguró.

Rodrigo Cascón y un futuro incierto tras su salida de Telefe

Según trascendió, la productora del programa quería retener a Cascón, pero la decisión final la tuvo el canal. Incluso, el cocinero habría ofrecido rebajar su cachet con tal de permanecer en el ciclo, pero la respuesta de Telefe fue contundente: “El canal dijo que no”.

Fuertes rumores de romance entre la conductora y el cocinero de Morfi.

Consultado por la situación, el propio Cascón expresó su sorpresa ante la decisión: “Estoy sorprendido, pero ya estoy mejor. Somos una familia. La realidad es que los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga”. Además, confesó que se enteró de su despido poco tiempo antes del inicio de la nueva temporada: “Me quedé en Pampa y la vía. Semanas antes de que se lanzara el programa, me dijeron que no iba a estar”.

¿El verdadero motivo de la desvinculación de Rodrigo Cascón?

Si bien la versión oficial apunta a cuestiones presupuestarias y cambios en el perfil del canal, algunos señalan otro posible motivo detrás de la decisión de Telefe. Hace unos meses, Cascón se sumó a una plataforma de contenido erótico, similar a DivasPlay, pero enfocada en hombres del medio.

Las fotos de la polémica.

Su participación en este tipo de proyectos podría haber sido un factor determinante para su desvinculación del canal.

Rodrigo crea contenido para adultos.

Mientras tanto, el cocinero sigue compartiendo contenido en sus redes sociales y explorando nuevas oportunidades laborales. Por ahora, su futuro en televisión es incierto, pero lo que queda claro es que su salida de La Peña de Morfi no pasó desapercibida.