Se conocieron los audios del papá de Camila Homs insultando a Rodrigo de Paul

La situación entre Rodrigo de Paul, Tini Stoessel y Camila Homs sigue dando de qué hablar. El futbolista y la cantante no solo denunciaron penalmente a la modelo, sino que han dejado que se conozca información sobre los dichos tanto de Camila como de su padre.

En el expendiente de la denuncia que hizo Rodrigo de Paul contra su exsuegro, el futbolista aseguró: “Me sentí amedrentado por los mensajes del señor Homs”. Es que el padre de Camila lanzó varios insultos y amenazas contra el futbolista.

De Paul llevó a la justicia a Camila y a su padre, Horacio Homs.

Estos hechos ya se conocían, ya que Horacio Homs salió públicamente a hablar del tema hace unos días. Sin embargo, no se sabía bien la información que se había dicho en los audios de voz.

Qué dicen los audios del papá de Camila Homs contra Rodrigo de Paul

En “Socios del Espectáculo” difundieron hoy los audios que Horacio Homs le envió al futbolista. En los mensajes se escucha a Homs decir varios insultos al futbolista, a la vez que lo señala de haberle robado a él y a su hija.

“Me tenés podrido hijo de put*, yo voy a ser el que voy a ir a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, lanzó contundente en su audio el padre de Camila Homs.

El papá de la modelo remató: “De eso voy a hablar yo, sorete mal parido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un ‘logi’. Bolud…, ¿no te das cuenta de que sos un ‘logi’? ¡Figureti! ¡Bobo!”.

Para cerrar, se escucha a Horacio Homs aseguró: “Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo”.

Qué dijo el papá de Camila Homs sobre sus audios antes que se filtraran.

“Me tiene sin cuidado lo que diga este pibe. Lo que dice este chico del mensaje no es mentira, pero lo dije por todo lo que tengo para decir, no fueron amenazas físicas”, expresó el papá de Camila Homs en LAM.

Horacio Homs se metió en la polémica entre su hija Camila y Rodrigo de Paul. (Foto: Captura de pantalla).

“Nos tiene a mi hija y a mí totalmente sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco”, expresó Homs, que sumó: “Rodrigo por supuesto no puso todo el texto completo porque se vería muy perjudicado”.