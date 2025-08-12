Santiago Maratea y el tenso momento que marcó su debut en Trato Hecho: “Lo mataron…”

Santiago Maratea debutó como conductor de televisión este lunes 11 de agosto y lo hizo al frente de “Trato Hecho”, el nuevo programa de entretenimientos que se emite por la pantalla de América TV.

Después de múltiples ensayos, Santiago Maratea destacó con su talento en el piso del formato referido, pero no todo fue color de rosas, puesto que el debut del también influencer se vio sombreado por un incómodo momento que vivió en vivo.

Trato Hecho con Santi Maratea.

El incómodo momento que Santiago Maratea vivió en vivo

El momento se destacó cuando Santiago Maratea presentó al primer participante de “Trato Hecho”. El concursante referido se llamaba Ian, tenía 23 años, era oriundo de Villa Lugano y, desde el principio, expresó el motivo por el cual quería salir victorioso durante el juego a ejecutar: “Quiero invertir la plata en algún negocio con mi mamá, con 5 millones estoy bien”.

Luego de la presentación correspondiente, Santiago Maratea quiso conocer más sobre el participante y es por ello que le preguntó sobre su familia. Ante tal consulta, Ian confesó: “Vivo con mi mamá y mi hermano”.

No conforme con la respuesta del concursante, Santiago Maratea repreguntó: “¿Te puedo preguntar por tu viejo?“. Lejos de evadir la interrogante, el joven respondió: ”Sí, lo mataron“.

Como es de suponer, Santiago Maratea no solo quedó impactado por la confesión de Ian, sino por la manera tan directa en la que fue expuesta. Ante la tensión del incómodo momento que se generó frente a la pantalla de América TV, el conductor intentó seguir adelante.

Como pudo, Santiago Maratea respiró e, inmediatamente, dijo: “Ah, de una. Terrible, amigo. Lo lamento. A mi viejo no lo mataron, pero se murió, así que compartimos un poco”.

Rating del debut de Santiago Maratea en América TV.

Asimismo, Santiago Maratea intentó desprenderse de la incomodidad de la situación y, optó por bromear al decir lo siguiente: “Estamos en el debut y los dos sin padre”.

Pese al difícil momento que se le presentó durante su debut, Santiago Maratea encaró la situación como pudo y recaudó más de 2.6 de rating con la emisión de “Trato Hecho”.