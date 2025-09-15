Santiago del Moro habló de su salida de Telefe y lanzó una polémica revelación: “Alguien lo tiró para…”

Semanas atrás, Paula Varela comunicó que Santiago del Moro dejaría Telefe y, como es de suponer, las especulaciones al respecto no se hicieron esperar. Debido a todo el impacto que aquella noticia generó, el presentador de televisión rompió el silencio.

En una íntima nota con LAM, Santiago del Moro fue consultado sobre su continuidad en el canal más consumido de la Argentina y, rápidamente, este dijo: “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”.

Santiago del Moro reveló cuándo y quiénes se casan en Gran Hermano 2025: “Vamos a hacer una linda boda”

No obstante, Santiago del Moro aclaró que, quizás, alguien le dio la data equivocada a Paula Varela para generar polémica: “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”.

Aunado a ello, Santiago del Moro se refirió al contrato que tiene con Telefe: “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”.

En cuanto a los programas que conducirá dentro de Telefe, Santiago del Moro aclaró: “Por el momento haré Gran Hermano Generación Dorada que, el mismo día del Martín Fierro, lo oficializamos. En 15 días le ponemos fecha a GH”.

Después, Santiago del Moro advirtió que le harán varias renovaciones al reality más consumido de la Argentina: “Siempre se renueva, los clásicos van a seguir, pero algún nombre no va a aparecer. Eugenia y Tato van a estar”.

Santiago del Moro habló sobre la posibilidad de sumarse al mundo del streaming

Aunque el mundo del streaming actualmente impacta de manera significativa en la web, Santiago del Moro no tiene intenciones de sumergirse allí a corto plazo.

Gran Hermano 2025: Santiago del Moro confirmó cuándo será la final

En ese contexto, el periodista precisó: “No tengo tiempo de hacer streaming. Tengo una vida y quiero vivir. Además, todavía no es el momento”.

Por último, pero no menos importante, Santiago del Moro recordó que tiene 2 nominaciones este año en los Martín Fierro de la Televisión y, además, conducirá la premiación: “Es un premio que la gente ama y odia, pero todos ven. A mí me divierte conducirlo”.