Salió a la luz una llamativa foto de Morena Rial con Loly Antoniale y se desató la polémica

Morena Rial no deja de ser noticia. La hija de Jorge Rial se ha vuelto una de las figuras más mediáticas en la televisión y en las redes sociales. Principalmente debido a sus escándalos personales, entre ellos sus episodios delictivos, sus peleas con otras famosas y hasta la tenencia de sus hijos y sus romances. Sin embargo, en esta ocasión, salió a la luz una foto en la que se la ve junto a la Niña Loly, la expareja de su papá.

Todos felices: Loly, Rial, Rocío y Morena pasearon juntos por Buenos Aires. (Fotos: Perfil)

Esta polémica foto de Morena Rial junto a la Niña Loly dio de qué hablar, en su entorno y en las redes sociales. ¿El motivo? Podría ser la prueba que explicaría el motivo de la pelea eterna entre el conductor de Argenzuela y su hija mediática.

La foto que se filtró de Morena Rial y la Niña Loly en la casa de Jorge Rial

La relación entre Morena y Loly Antoniale parecía ser muy fuerte, pero tras la separación entre la cordobesa y Jorge Rial el vínculo se fue disolviendo poco a poco. De esta manera, ahora ambas están distanciadas y ya no tienen contacto ni siquiera a través de las redes sociales.

En los últimos días, una foto de Morena Rial junto a la Niña Loly se viralizó y ha generado una gran polémica. Como puede verse en la imagen tomada hace varios años, ambas pasaban mucho tiempo juntas y compartían momentos cotidianos. Pero un detalle en particular desató duras críticas a pesar de que corresponde a sus momentos de mayor felicidad en la vida de ambas.

Salió a la luz una polémica foto de Morena Rial con Loly Antoniale antes de su desaparición de los medios

En la fotografía muestra a la Niña Loly dándole una manzana a una pequeña Morena Rial. Sin embargo, los usuarios de redes como X (antes Twitter) remarcaron que su gesto estuvo lejos de querer inculcarle una alimentación saludable a la joven. “Loly pedía delivery todos los días cuando Jorge no estaba”, fue uno de los comentarios más polémicos.

Qué pasó entre Morena Rial y Loly Antoniale

La foto que se viralizó durante estas últimas horas surge días después de que Morena Rial aclarara que no tenía ningún tipo de contacto con quien fue en su momento “su mamá del corazón”. Por su parte, Loly Antoniale sigue siendo un enigma para muchos, ya que tras separarse de Jorge Rial instaló en Miami hace varios años y mantiene un bajo perfil. Incluso, ya no se muestra en Instagram y la última vez que interactuó con sus seguidores fue en mayo de 2024.

Loly Antoniale y Morena Rial. Foto: captura pantalla

Debido a su llamativa desaparición de los medios, surgieron muchos rumores sobre su vida personal. Algunas teorías señalan a Jorge Rial como el responsable de que se aleje de las cámaras, mientras que otras versiones aseguran que la mediática sufría alguna enfermedad. Aunque se pudo comprobar que la Niña Loly goza de buena salud, ya que se la vio muy contenta en un recital de cuarteto hace algunos meses.