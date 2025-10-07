Salió a la luz el inesperado gesto que tuvo Jorge Rial con su hija Morena en medio de su detención: “Puso...”

Morena Rial está en el foco de los medios de comunicación tras ser nuevamente detenida por la causa de robo a una vivienda en zona Norte. La influencer fue arrestada por no cumplir con los requerimientos establecidos la última vez para quedar en libertad. Ahora, fue trasladada al penal de Magdalena, donde pasa sus días aislada de todo.

La situación de Morena es crítica, y según reveló su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, intentan llegar a un acuerdo para que le den la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que tiene a su hijo menor de un año.

Asimismo, se sabe que está en la zona de buzones, no tiene contacto con otras reclusas y no cuenta con colchón. El fin de semana, la famosa escribió una carta a mano para sus seguidores: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados”.

La historia en Instagram de Morena Rial (@moreerial)

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor. Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiero ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró la famosa en referencia a su hijo que cumplió un año lejos de su madre.

Revelaron cuáles fueron los regalos de Jorge Rial para su hija Morena mientras está en el penal

Facu Ventura, periodista y amigo de Morena, reveló más información sobre los días de la influencer en el penal. En ese contexto, informó que Jorge le dio una mano a su hija a pesar de estar enojada con su comportamiento.

“Jorge Rial compró mercadería para su hija Morena y se puso a disposición para facilitarle el traslado a su amiga Virginia, que la fue a visitar el fin de semana”, expresó el periodista sobre las sorpresas del conductor para su hija mientras está en el penal.

Por otro lado, Alejandro Cipolla contó en Polémica en el bar cómo se encuentra la famosa: “Está sumamente triste. Tiene una personalidad autodestructiva y estos meses se fue acercando muchísimo más a eso. Creo que este mes particular, el de septiembre, ya empezó con un problema muy grande. Que seguía creciendo, creciendo, un problema psicológico o psiquiátrico que la llevó al desmadre este”.