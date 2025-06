Salieron a la luz los íntimos chats entre Luciana Elbusto y Juan Román Riquelme y el escándalo es total: “Mostrame...”.

La periodista de espectáculos Luciana Elbusto volvió a estar en el centro de la escena luego de admitir un vínculo con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y quedar envuelta en una nueva controversia por la filtración de presuntos chats con el exfutbolista. Los mensajes, difundidos en televisión, no tardaron en viralizarse y causar impacto tanto en redes sociales como en el ámbito del espectáculo.

Elbusto ya había sido noticia tiempo atrás, cuando salió a la luz que mantuvo una relación paralela con el periodista Diego Brancatelli durante al menos cinco años, mientras él continuaba casado con la cronista Cecilia Insinga. Ahora, su vida sentimental vuelve a generar polémica con este nuevo episodio.

Luciana Elbusto rompió el silencio sobre su relación con Diego Brancatelli

La noticia salió a la luz durante la columna de espectáculos de Fede Flowers en El Observador, donde el periodista lanzó la bomba al aire: “A mí la información que me llega es que el señor Juan Román Riquelme se estuvo mensajeando bastante, nada más y nada menos, con la señorita Luciana Elbusto”, afirmó en vivo. Pero eso no fue todo, ya que añadió un detalle que generó aún más sorpresa: “Y no es de ahora los mensajes. Te diré mensajes de hace dos años y medio, tres años”.

Los íntimos chats de Juan Román Riquelme y Luciana Elbusto

Según relató Flowers, Elbusto —actual panelista en LAM y una de las reconocidas “angelitas” del ciclo que conduce Ángel de Brito— habría estado intercambiando mensajes simultáneamente con Riquelme y con Brancatelli, lo que abre un nuevo capítulo de especulaciones sobre su vida privada.

Uno de los mensajes atribuidos a Riquelme que más repercusión generó por su tono directo fue: “Mostrame lo linda que estás”, una frase que no tardó en viralizarse en redes sociales y ser replicada por distintos medios.

Frente a los rumores, Luciana Elbusto desmintió que hubiera un romance con el presidente de Boca Juniors y aclaró: “Es un señor. Hablo desde hace mucho, pero solo buena onda”, intentando restarle peso a los trascendidos y dejando entrever que la relación siempre fue cordial.

Durante la última emisión del programa conducido por De Brito, la panelista decidió enfrentar el escándalo en vivo. En medio de una acalorada charla con sus compañeras, le entregó su celular al conductor para que revisara personalmente los chats con Riquelme. “Lo llamo por Juan, por su nombre. Le puse mucha merd porque jugaba Boca el lunes”, comentó.

No obstante, al ver el contenido, De Brito quedó sorprendido por lo que encontró y, sin entrar en detalles, optó por cortar abruptamente la conversación, generando aún más misterio en torno al tema.