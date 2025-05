La reacción de Riquelme que indignó a los hinchas de Boca tras la eliminación

Sin competencias internacionales, Boca se jugaba todo al Torneo Apertura para revertir la imagen que tanto el equipo como la dirigencia está dejando de cara al hincha en un año adverso. Pero tampoco esa apuesta le salió.

El equipo de La Ribera perdió 1 a 0 de local contra Independiente en los cuartos de final. Al ganador de este partido ya lo esperaba Huracán en semifinales y, finalmente, el lugar fue para los dirigidos por Julio Vaccari, que hicieron un gran segundo tiempo y consiguieron la ventaja gracias a un golazo de Álvaro Angulo.

Pero hubo un gesto que indignó a la multitud boquense que llenó el estadio: la reacción de su presidente Juan Román Riquelme cuando terminó el partido y Boca había quedado eliminado.

La actitud de Riquelme que indignó a los hinchas

En los últimos segundos, cuando Boca buscaba el empate con más desesperación que eficacia, Rey se quedó con la pelota y la transmisión oficial mostró al presidente en su palco tomando mate.

Los comentarios y los memes no tardaron en llegar. En el palco de abajo a Riquelme la llamada Comisión del Fútbol observaba con desolación a la cancha.

Entre las duras críticas al presidente del club, en X se leyó: "Naturalizamos echar a un DT en medio del campeonato y dejar al interino “a ver qué pasa”. No hay proyecto, no hay rumbo, no hay respuestas"; “Riquelme se estaba quedando afuera y se puso a tomar mate”; y “El Boca más cobarde de la historia. El Boca que siempre te deja a gamba. El Boca que armó Riquelme”.