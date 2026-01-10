Salieron a la luz los chats secretos de Morena Rial: pedidos de brujerías, amarres y rituales para Jorge Rial y sus parejas

Mientras permanece detenida desde hace varios meses, Morena Rial vuelve a quedar envuelta en la controversia tras la aparición de antiguos chats privados que dejan al descubierto un perfil ya insinuado, aunque nunca plenamente confirmado. Se trata de mensajes de años anteriores que fueron expuestos en LAM y que dan cuenta de pedidos vinculados a rituales, amarres y “endulzamientos” que la mediática habría solicitado a una bruja, incluso con referencias a sus relaciones sentimentales y a su padre, Jorge Rial.

La revelación estuvo a cargo de Pilar Smith, quien difundió intercambios entre Morena y Ailuz, la tarotista a la que habría recurrido antes de su detención. Tal como precisó la periodista, no se trata de Coral, otra mujer mencionada en oportunidades previas, sino de una segunda bruja, a quien la hija del conductor habría acudido de manera recurrente entre 2021 y 2025. “Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros”, aseguró Smith al aire.

La periodista detalló que la mediática habría solicitado diversos rituales, entre los que se incluía “conseguir trabajo con Marcelo Tinelli”, y agregó que “aparentemente, su último embarazo fue producto de un ritual”. Además, según se reveló, Morena también habría pedido amarres y endulzamientos no solo para diferentes parejas, sino incluso para su propio padre, con la intención de obtener beneficios materiales.

Estos son los chats que tuvo More Rial con la bruja

Uno de los pasajes más sensibles de los chats deja al descubierto pedidos explícitos vinculados a Jorge Rial. “Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto”, escribió Morena en uno de los mensajes.

Ante la solicitud de la bruja, la mediática envió el nombre completo y la fecha de nacimiento de su padre, y agregó una frase que Ángel de Brito leyó al aire: “Lo tengo que endulzar al chot… ese”.

Las conversaciones también reflejan situaciones con exparejas. En un audio dirigido a Ailuz, Morena habla de Rodrigo, su último novio: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. En otro intercambio que de Brito leyó en vivo, consultó: “Ojalá el pacto que dije el otro día funcione. ¿Cómo sabemos si hizo efecto o no?”.

Según relató Ángel, la tarotista llegó a pedirle datos de las personas a las que Morena quería “hacer bosta”. En esa lista aparecieron Matías Ogas, padre de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial. En el caso de Ogas, el objetivo era revertir la separación y, siempre de acuerdo a los chats, resolvieron avanzar con “un vudú”. En otro mensaje directo, ya en referencia otra vez a Rodrigo, Morena escribió: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”, mientras la bruja le respondía que él la había amarrado previamente y que por eso ella sentía “desesperación”.

Los mensajes, que abarcan desde hace varios años hasta el año pasado, según precisó Pilar Smith, reabren un nuevo foco de conflicto en la compleja trama personal y familiar de Morena Rial y suman un capítulo explosivo a su delicado presente judicial y mediático.