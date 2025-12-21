Jorge Rial se reencontró con sus dos nietos en medio de la detención de su hija Morena: la foto del emotivo momento

Jorge Rial es uno de los periodistas más populares de la televisión argentina con una larga trayectoria en el periodismo de espectáculo. El famoso no tiene problemas de opinar y dar su punto de vista que muchas veces causa polémica. Morena, su hija mayor, está detenida en el penal de mujeres de Magdalena hace casi tres meses.

La influencer estuvo presa a comienzo de año, pero recibió la excarcelación con requisitos. No obstante, la famosa no cumplió los pedidos de la Justicia y después de varios meses volvió a quedar detenida. Esta vez fue trasladada al penal, donde está sin contacto.

Jorge y Morena Rial.

A pesar de la difícil situación legal de su hija, Jorge busca ayudarla en lo que puede. Morena es madre de dos, Francesco, quien vive en Córdoba con su papá, y Amadeo, de un año, que quedó al cuidado de Rocío Rial, la hermana de la famosa, y del periodista.

En medio de la detención de Morena, Jorge mostró la emotiva postal familiar que pasó con sus dos nietos. Los dos menores lograron reencontrarse después de mucho tiempo.

Jorge Rial se reencontró con sus nietos mientras Morena sigue detenida

El periodista celebró estar con sus dos nietos y mostró en sus redes sociales la tarde familiar. “La más hermosa de las visitas”, escribió Jorge Rial junto a una imagen en la que se ve a los dos niños disfrutando de la pileta.

Por un lado, está Amadeo en el regazo de su abuelo y Francesco se ve feliz saliendo de la pileta. El periodista mantiene un buen vínculo con su nieto, a pesar de la distancia geográfica.

Además, el papá de Francesco aseguró que se lleva bien con su exsuegro tanto en lo económico como en lo emocional.

Luego mostró otra foto en donde su mascota le da un beso a su nieto Francesco y escribió: “Acá hay amor”.