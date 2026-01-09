Salieron a la luz las imágenes de Romina Gaetani llegando a la guardia tras la agresión de Luis Cavanagh

Romina Gaetani presentó una denuncia por violencia de género contra su expareja, Luis Cavanagh, y actualmente la Justicia evalúa las pruebas que forman parte de la causa.

Se trata de registros tomados por las cámaras de seguridad del country Tortugas Club, escenario del hecho ocurrido el domingo 28 de diciembre, a pocos días de la llegada del Año Nuevo.

Las imágenes integran un informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y fueron difundidas en el programa DDM.

En uno de los videos puede leerse: “Fotograma del arribo de la víctima a la guardia”, una leyenda que identifica el instante en el que la actriz se presenta en el puesto de seguridad del country para solicitar asistencia.

Según indicó el periodista Martín Candalaft, las grabaciones muestran a Gaetani llegando al lugar a bordo de su camioneta y sin bajarse del vehículo. “Ella no se acerca caminando ni corriendo, sino que llega en su auto”, precisó.

Este detalle es central para la causa, ya que respalda la declaración que la actriz realizó durante más de tres horas ante la Justicia y, al mismo tiempo, desmiente versiones que habría sostenido el denunciado.

En las imágenes se ve el auto detenido mientras dos agentes de seguridad conversan con Gaetani a través de las ventanillas. La actriz estaba sola dentro del vehículo. Esos trabajadores fueron los primeros testigos indirectos de lo ocurrido y quienes alertaron sobre la situación. Según consta en el expediente, Romina manifestó: “Vengo acá porque me acaban de golpear”.

Denuncia de Romina Gaetani: las pruebas que examina la justicia

Guido Záffora sumó información sobre lo que ocurrió después del episodio. De acuerdo a su relato, Gaetani pudo salir de la casa, subir a su vehículo y huir del lugar. Desde allí se comunicó con una amiga, quien fue hasta el country y luego la acompañó al hospital.

Esa amiga fue la encargada de realizar, por pedido de Romina, las llamadas al 911. En total, quedaron asentados dos contactos con el sistema de emergencias.

Romina Gaetani

Otro punto clave es que, en un primer momento, la actriz no tenía intenciones de realizar la denuncia, ya que todavía mantenía un lazo afectivo con Cavanagh. El apoyo de su amiga fue fundamental para que finalmente decidiera avanzar con la presentación judicial.

“Una mujer en estado de shock, golpeada, temblando y llorando”, describió Candalaft al hablar del estado emocional y físico de Romina Gaetani en esos instantes, una descripción que también figura en la documentación oficial que actualmente evalúa la Justicia.