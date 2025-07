Salieron a la luz las fiestas que organizaba Moria Casán para Carlos Menem y el escándalo es total: “Estaba aburrido y...”.

Luego del éxito de la serie basada en la vida de Carlos Menem, Pato Galmarini fue invitado al programa de Mariana Fabbiani, donde compartió anécdotas de aquella época y se animó a hablar sobre los romances que se le atribuyeron al exmandatario, como el supuesto vínculo con Yuyito González.

Al ser consultado sobre si había asistido a las cenas que Moria Casán organizaba para Menem durante su presidencia, Galmarini fue tajante al responder que “nunca” participó de esos encuentros.

Moria Casán y Pato Galmarini

Más adelante, al referirse a lo que conoce sobre esas reuniones, el actual pareja de Casán afirmó: “Moria me contó lo que me puede contar porque tampoco insisto”, dejando en claro que prefiere no profundizar demasiado en ese tema.

Así eran las fiestas que organizaba Moria Casán para Carlos Menem

“Cuando le pregunté qué iba a hacer ahí, ella me dice: ‘Carlos me llamaba y me decía que vaya a comer porque estaba aburrido y juntaba a dos o tres amigas con sus maridos’”, relató Galmarini sobre los encuentros que organizaba el expresidente, quien también fue vinculado a una bruja.

Consultado sobre si Menem estuvo realmente enamorado de Yuyito González, al punto de querer casarse con ella, Pato fue sincero: “Te miento si te digo algo, te macaneo porque vi muchas minas ahí”.

Además, recordó algunas figuras que frecuentaban el entorno del exmandatario: “Vi a la brasileña ahí, Xuxa”, comentó, en referencia a las personalidades que aparecen en la serie estrenada en Prime Video.

“Yo ahí fui muchas veces, incluso con deportistas reconocidos como Maradona, Guillermo Vilas”, agregó sobre los invitados que solían rodear a Menem durante su presidencia.

Finalmente, al referirse al vínculo entre Carlos y su hermano Eduardo Menem —quien recientemente expresó su rechazo a la ficción—, Galmarini señaló: “A Eduardo hace tiempo que no lo veo, pero yo calculo que sí, como todos los hermanos”.