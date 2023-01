Sacaron los trapitos al sol: Oriana Sabatini y Paulo Dybala enumeraron lo que no les gusta del otro.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son pareja hace más de cuatro años y protagonizan una de las tantas historias de amor de la Selección Argentina. La cantante argentina y el futbolista están viviendo en Italia desde que comenzaron a salir ya que Dybala hace años que jugó en la Juventus y ahora en el Roma.

La pareja, además, es una de las más activas en las redes sociales, donde cada uno comparte a diario contenido en su perfil personal de cada aplicación. Si bien suelen subir contenido sobre sus trabajos y cuestiones personales, Oriana y Paulo comparten muchas fotos y videos juntos, que enternecen a sus seguidores.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini viven en Turín, Italia, en una enorme vivienda con todas las comodidades. (Internet)

Hace un tiempo que Oriana se hizo heavy user de TikTok, que sin dudas es la red social del momento y le contagió el gusto al futbolista, quien también está muy presente en la aplicación. Por eso, cada uno de sus videos se vuelve viral y enloquece a sus fanáticos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se dijeron de todo

Hace algunas horas atrás que se viralizó en la aplicación china un video de Oriana y Paulo sentados, diciéndose qué les molesta del otro. “Estamos con Ori para hacer un juego de tres cosas que no nos gustan del otro”, comenzó explicando Dybala quien soltó el primer dardo: “Esta chica acá pone la alarma (del celular) no sé para qué. La pone, la tengo que apagar yo. La pone como 10 veces encima”, sostuvo el futbolista mientras su novia negaba con la cabeza.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini junto a sus perros.

“Lo pongo para despertarme y a veces me arrepiento y no me levanto”, dijo Oriana para defenderse. “Lo que no me gusta de vos es que no te gusta mucho hablar”, arremetió la cantante en su turno. Luego, fue Paulo quien volvió a tomar la palabra y explicó que en su baño tienen dos lavamanos donde se dividen el espacio: “No es mitad y mitad ni a palos”, dijo.

“Está mi perfume, mi desodorante, la toalla, dentífrico y cepillo de dientes. Después sabes lo que es, crema para la cara, para la ceja, para el pelo”, aseguró bromeando el deportista. “No me gusta que a veces tardas más que yo en prepararte. Sos bastante más indeciso que yo”, lanzó sin escrúpulos la hija de Catherine Fulop.

Paulo y Oriana tras el partido contra Croacia en el Mundial Qatar 2022. Foto: @orianasabatini

“La tercera mía es el desorden. El perchero ya no se ve, ahí puede haber cualquier cosa”, concluyó Paulo mientras Oriana intentaba defenderse de las acusaciones. “A mí la tercera que no me gusta es que vos sos muy social. Es bueno para vos, pero malo para mí porque yo soy una antisocial”, aseguró Sabatini, aunque no recibió mucho apoyo de su novio.