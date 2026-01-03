Sabrina Rojas quedó en shock en vivo al descubrir un polémico mensaje de Facundo Pieres: “¡No lo vi!”

Un episodio inesperado se vivió en vivo en SQP (América) cuando Sabrina Rojas quedó expuesta al descubrir, en plena emisión, que Facundo Pieres le había enviado un mensaje privado por Instagram. La sorpresa fue mayor porque minutos antes ella misma había afirmado que nunca había existido ningún tipo de contacto entre ambos.
La conversación surgió mientras el panel comentaba las imágenes que se viralizaron recientemente, en las que se ve al polista disfrutando de la playa junto a Chechu Bonelli. A raíz de esas fotos, el equipo le preguntó a Sabrina por los rumores que, tiempo atrás, la habían relacionado sentimentalmente con Pieres.
“Yo no tengo ninguna pareja con nadie. En un momento se me involucró con Pieres, pero jamás pasó nada”, aseguró Rojas con firmeza. Cuando Luis Perdomo le consultó si alguna vez él le había escrito, fue tajante: “Nunca un mensaje, no, no, no”.
Esto fue lo que le escribió Facundo Pieres a Sabrina Rojas
El clima cambió por completo cuando Carla Conte le propuso revisar el chat en vivo. Convencida de que no encontraría nada, Sabrina ingresó a Instagram y quedó en shock. “A ver… mensajes con Facundo Pieres”, leyó mientras buscaba en su bandeja.
La reacción no pasó inadvertida y Perdomo la mandó al frente: “Apareció el fueguito que te dije”.
Tapándose la cara y sorprendida, la actriz aclaró de inmediato: “Claramente nunca contesté”. En tono de broma, Ximena Capristo acotó: “Ay, con razón está con Chechu”.
El estudio estalló cuando Rojas aseguró que nunca había visto ese mensaje. “No lo vi”, reconoció, mientras el panel intentaba saber cuándo había sido enviado. Aunque evitó dar precisiones, explicó que el contenido era “buena onda”, un simple “hola, ¿cómo estás?”, sin ninguna propuesta concreta.
Entre risas, Conte cerró con ironía: “Se fue con una que está más despierta”. A lo que Sabrina respondió con humor y resignación: “Yo podría estar en esa reposera… pero estoy acá, laburando”.
Antes de dar por terminado el tema, Rojas volvió a desactivar cualquier versión romántica. Aclaró que solo coincidieron algunas veces en eventos, que se siguen en redes por amigos en común y que nunca hubo besos ni intentos de algo más. “Facundo es muy perfil bajo, yo soy todo lo contrario. El pibe me está bloqueando en este momento”, cerró, entre risas.