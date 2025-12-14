Sabrina Rojas es una de las figuras de la escena mediática argentina con más presencia del último tiempo. Su carisma traspasa la pantalla y pisa fuerte en el mundo televisivo. Su actitud sin tapujos se lleva los aplausos de todos sus fans.

Enamora corazones con sus looks mega audaces en donde la piel es protagonista. Siempre va por más y los límites no están en su diccionario. Sabe a la perfección como brillas y conquistar los corazones de sus fans. Combina a la perfección diferentes estilos, texturas y colores creando outfits únicos.

Sabrina Rojas se fotografió frente al espejo con un body de escote profundo y jugó al límite de la censura

Las tendencias de la temporada 2026 siempre están en su radar. En su guardarropa brillas los must del momento y sabe elegirlos y combinarlos a la perfección. Siempre va por más. Los looks audaces y jugados son sus proferidos y en esta ocasión no fue la excepción.

Sabrina Rojas modeló con un look total black de alto impacto. Eligió un body en color negro mega escotado al límite de la censura. Mostró mucha piel y cosechó los likes de sus seguidores. Sin lugar a dudas, sabe como captar los aplausos de todos. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje y deslumbró con su alucinante look de verano. La publicación fue todo un éxito y revolucionó Instagram.

Sabrina Rojas apostó por un body al límite de la censura y se llevó todos los elogios de su público

La actriz y modelo alucinó corazones con un outfit de alto impacto. Mostró mucha piel y enamoró miradas. Es una verdadera referente fashionista. Y luce los outfits infalibles de la temporada.

Sabrina Rojas posó con un body mega escotado al borde de la censura. Lució una prenda muy arriesgada y enamoró los corazones de sus seguidores. Dio cátedra de audacia y se consagró como una reina de la moda.