Sabrina Rojas habló tras ser señalada como la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es hipnótico”

En horas pasadas, Marcelo Tinelli comunicó a través de su programa en Carnaval Stream que la relación amorosa que tenía con Milett Figueroa se terminó. Tras aquella revelación, las especulaciones no han dejado de surgir por las redes sociales y un inesperado nombre salió a relucir: el de Sabrina Rojas.

Más exactamente, muchos especulan sobre un posible acercamiento entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas después del ida y vuelta que ambos protagonizaron en el programa de streaming, Estamos de paso.

Primeramente, Marcelo Tinelli le dijo a Sabrina Rojas que era “la mujer perfecta” por no querer tener más hijos ni convivir con ninguna pareja. Luego, la actriz le preguntó al periodista si Momi Giardina conocía su departamento y, sorpresivamente, él respondió: “No más que vos”.

Como es de suponer, los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos empezaron a resonar con fuerza en las redes sociales y es por ello que, el equipo de LAM, fue en busca de la palabra de la protagonista de la historia, Sabrina Rojas.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre los rumores que la vinculan con Marcelo Tinelli

Durante un breve, pero cuestionable móvil que hizo con LAM, Sabrina Rojas primeramente se mostró nerviosa por las habladurías que empezaron a difundir en la web.

Luego, cuando el cronista de LAM le preguntaba sobre la posibilidad de tener una relación o acercamiento con Marcelo Tinelli a largo plazo, ella decía: “No lo sé”.

Aun así, Sabrina Rojas fue contundente al momento de referirse al presente y aclaró aquello que realmente le preocupa: “No soy ninguna tercera en discordia de nada”. También, la modelo dijo: “Marcelo es mi jefe, hoy lo veo como mi jefe, está recién separado”.

Sin embargo, cuando el cronista le consultó sobre si le daría o no una oportunidad al conductor, ella nerviosa expresó: “No lo sé, él es hipnótico”.

El nuevo equipo de trabajo de Marcelo Tinelli.

Cabe aclarar que Sabrina Rojas y Marcelo Tinelli hoy trabajan juntos en el programa de Streaming que él encabeza dentro de Carnaval Stream, mismo que lleva por nombre: Estamos de paso.