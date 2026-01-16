Sabrina Rojas habló sin filtro y reveló la verdad sobre su romance con un hombre 15 años menor

Sabrina Rojas volvió a captar la atención mediática, aunque esta vez no por su historia con Luciano Castro, sino por una declaración que despertó versiones sobre su situación sentimental. La conductora salió a aclarar cómo está hoy en el plano amoroso, luego de admitir que, en algunos casos, le llaman la atención los hombres más jóvenes.

Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas sobre su nuevo romance

A través de un mensaje que publicó en sus historias en Instagram, fue categórica al despejar cualquier duda: “Che, no tengo romance con nadie. Ni 15, ni 10, ni 5... ni nada. Así que imposible blanquear algo que no existe”, afirmó sin rodeos en el posteo que compartió en la red social.

“Solo hago un programa de streaming y exagero situaciones para entretenernos”, sumó, dejando en claro que sus declaraciones se dieron en un marco estrictamente laboral. Y concluyó de manera directa: “No sean literales”.

De esta manera, la modelo buscó poner fin a las especulaciones y aclaró que no atraviesa ningún romance, remarcando que sus dichos formaron parte de un tono distendido y pensado únicamente para el entretenimiento.