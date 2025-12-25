Revelaron cuál fue la actitud clave que salvó la vida de Christian Petersen en la excursión al volcán Lanín

Christian Petersen vive un momento delicado de salud desde que sufrió una descompensación en una excursión de montaña al volcán Lanín en la Patagonia Argentina. El reconocido chef fue internado en terapia intensiva y había total hermetismo sobre su estado en medio de las diferentes versiones sobre lo que pasó. La familia habló y dio detalles para entender lo qué pasó.

Christian Petersen

Las diferentes versiones que se dieron del hecho, y ahora que su salud mejoró, llevó a que la familia hiciera público el parte médico de Christian Petersen. Asimismo, contaron cómo fueron los hechos y el rol clave de una persona para que salvara su vida.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, comenzó el comunicado. “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, agregó la familia en el mensaje.

La familia de Christian Petersen habló de la salud del chef

La publicación, que está señalada como 24 de diciembre y lugar San Martín de Los Andes, reveló que el problema comenzó por el excesivo esfuerzo físico durante el ascenso al volcán Lanín, lo que inicialmente generó un cuadro preventivo cardiológico.

En ese sentido, la familia destacó que “gracias al certero diagnóstico del guía contratado”, Petersen fue trasladado hace diez días al Hospital de Junín. Luego, el comunicado reveló que su salud se complicó y derivó en “una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”.

La palabra de Roberto, el hermano de Christian Petersen

Roberto Petersen, hermano del chef y figura reconocida en la cocina y televisión, dejó un mensaje en su perfil de Instagram tras días de silencio total. "Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, dijo el cocinero.

“Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose. Gracias al excelente equipo médico que lo atendió en el Hospital de San Martín de los Andes”, agregó Roberto. Luego resaltó la valentía de su hermano: “Por la fuerza que lo caracteriza”.