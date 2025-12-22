El problema de salud de Christian Petersen sorprendió al mundo gastronómico y televisivo. El reconocido cocinero, una de las figuras más emblemáticas de El Gourmet y referente indiscutido de la cocina argentina, permanece internado en estado delicado tras haber sufrido una descompensación cardíaca durante una excursión turística en la Patagonia.

El episodio ocurrió mientras Petersen participaba de una actividad de montaña con destino al volcán Lanín. Según trascendió, el chef se encontraba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, cuando se descompensó en pleno ascenso. A partir de ese momento, la situación derivó en una internación de urgencia que, con el correr de los días, despertó una profunda preocupación entre colegas, seguidores y el ambiente gastronómico en general.

Por qué no se conoció el estado de Christian Petersen una semana después

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la demora con la que se conocieron públicamente los detalles del cuadro clínico. En la última emisión del programa Tarde o Temprano, el periodista local Sebastián Ciuffolotti explicó que la información fue manejada con extremo hermetismo por pedido expreso de la familia. “Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes. Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo”, relató.

Ciuffolotti también aclaró que, si bien había otras personas participando de la excursión, la situación obligó a modificar los planes de inmediato. “Ante una situación así, automáticamente hay que cambiar las cuestiones. Entonces nos centramos en el ascenso y en la salud de Christian”, señaló, al dar cuenta del impacto que generó el episodio en el grupo.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén emitió un comunicado oficial en el que precisó que Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Allí permanece internado con “estado reservado”, cursando un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada de manera continua.

Desde el organismo provincial también salieron a desmentir versiones que circularon en algunos medios, en las que se hablaba de una fibrilación auricular. Según aclararon, ese diagnóstico fue descartado por el equipo médico que lo asiste.

Finalmente, el Ministerio de Salud pidió de manera explícita respeto por la intimidad del chef y de su entorno en este momento crítico. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, señalaron, y aclararon que cualquier novedad sobre la evolución de su estado será comunicada únicamente a través de los canales oficiales. Mientras tanto, el mundo de la gastronomía sigue atento y expectante, con mensajes de apoyo que se multiplican a la espera de noticias alentadoras.