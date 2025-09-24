Revelan la primera foto de Claudio Contardi en la cárcel, tras ser condenado por abusar de Julieta Prandi: “Está muy mal”

Durante la más reciente emisión de LAM, ofrecieron en exclusiva las primeras imágenes de Claudio Contardi en la cárcel. Este hecho se dio luego de que el empresario fuera condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, después de ser hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia económica, psicología y amenazas a su exesposa, Juelita Prandi.

“Se lo ve desmejorado, no sé si es estrategia”, advirtió Ángel de Brito tras mostrar la primera foto de Claudio Contardi detenido en la Unidad Penal 41 de Campana. Después, Pepe Ochoa informó sobre el origen de las imágenes.

Primera imagen de Claudio Contardi en la cárcel.

Puntualmente, el panelista de LAM dijo: “Estás imágenes, las toma una persona y esa persona después me las pasa. Las imágenes se tomaron cuando lo trasladaban de una unidad a otra dentro del penal y, para moverlo dentro, tiene que tener las esposas”.

Segundos más tarde, Pepe Ochoa completó: “Al momento de tomar la fotografía le pidieron que mirara para delante porque siempre está cabizbajo y no come. Ahí se ve desmejorado. Pasaron 40 días, no pasó 1 año desde la condena y las fotos son desde hace 2 días”.

Detalles exclusivos sobre la vida de Claudio Contardi en prisión

En un móvil con LAM, el periodista Mauro Szeta habló sobre la nueva vida de Claudio Contardi: "Está muy mal, solo lo visitan la mujer, la mamá y los suegros. La mujer está muy enferma y solo fue una vez. Pone todas sus expectativas en la apelación que planteó su abogado".

Aunado a ello, Mauro remarcó que, en menos de un año, se sabrá con exactitud si el exesposo de Julieta Prandi cumplirá la condena completa de 19 años o no: “En 6 meses tendrá resultado la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. O lo declara nulo el juicio o le baja la pena".

Según el periodista, la defensa de Claudio Contardi se aferra a la omisión de una audiencia legal que debía hacerse para definir si realizarían un juicio con o sin jurados.

Por su parte, Ángel de Brito mencionó que Julieta Prandi no tiene intenciones de hablar sobre el tema hasta que el capítulo con su expareja esté definitivamente cerrado.