Revelan cuánto cobra Santiago del Moro por conducir Gran Hermano y la cifra es increíble

Desde que asumió el rol de conductor de Gran Hermano en su regreso a la pantalla chica, Santiago del Moro quedó en el centro de la escena. Su desempeño generó tanto elogios como críticas, especialmente en redes sociales, donde cada emisión suele convertirse en tema de debate entre los seguidores del reality.

Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva edición del programa, en las últimas horas se conoció un dato que volvió a poner al conductor en foco y que no pasó inadvertido en el mundo del espectáculo.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Cuándo vuelve Gran Hermano y qué se sabe de la nueva edición

El ciclo regresará con una versión renovada bajo el nombre “Gran Hermano: Generación Dorada”, que combinará participantes desconocidos, celebridades y exconcursantes de ediciones anteriores.

La presentación oficial del programa estará a cargo de Santiago del Moro el 2 de febrero, aunque según información publicada en la columna La Pavada del Diario Crónica, el inicio formal de la competencia se daría el 23 de febrero.

De confirmarse esa fecha, Gran Hermano competiría directamente en el prime time con MasterChef Celebrity, uno de los formatos más fuertes de la televisión abierta.

Santiago del Moro en los Martín Fierro

Santiago del Moro, entre los conductores mejor pagos de la TV

De acuerdo a lo revelado por el periodista Luis Bremer en el programa Intrusos (América TV), Santiago del Moro se encuentra entre los conductores mejor remunerados de la televisión argentina.

Según Bremer, el presentador ocupa el segundo lugar en el ranking de sueldos del medio, solo por detrás de Susana Giménez, quien prepara su regreso a Telefe con contenidos especiales vinculados al próximo Mundial de fútbol y un nuevo ciclo de entrevistas.

La cifra que sorprendió: cuánto le pagarían a Santiago del Moro

El dato que más impacto generó fue el monto del salario de Del Moro. Siempre según la información brindada en Intrusos, el conductor de Gran Hermano percibiría un sueldo mensual de 100.000 dólares.

La cifra no solo refleja el peso del reality dentro de la grilla de Telefe, sino también la centralidad que adquirió Del Moro como figura clave del formato, uno de los programas más vistos y comentados de la televisión argentina en los últimos años.