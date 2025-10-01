Quién es la figura de Telefe que Zaira Nara no quiso entrevistar en los Martín Fierro 2025 y cuál fue el motivo

Durante la más reciente emisión de Puro Show, revelaron la insólita petición que hizo Zaira Nara antes de la ceremonia de los Martín Fierro 2025. Más exactamente, la hermana de Wanda Nara habría pedido no entrevistar a una primerísima figura de Telefe en la alfombra roja correspondiente al evento referido.

Cabe mencionar que, Zaira Nara e Ivan de Pineda se encargaron de recibir a los famosos en la alfombra roja previa a la ceremonia de los Martín Fierro y, como es de suponer, ambos debían intercambiar palabras con las figuras más importantes de América TV, El Trece, Telefe, El Nueve y la TV Pública.

Sin embargo, todo parece indicar que la hermana de Wanda Nara no quería que la relacionaran de forma directa con uno de los profesionales más respetados y queridos de la Argentina.

La insólita petición que hizo Zaira Nara antes de conducir la alfombra roja de los Martín Fierro

En el programa Puro Show, Angie Balbiani contó que Zaira Nara se negó a entrevistar a Rodolfo Barili en la alfombra roja de los Martín Fierro: “Pidió no hacerle nota a un periodista de la misma casa. Dijo: ‘Por favor, cuando me toque entrevistar, no quiero entrevistar a tal persona’”.

Después, al ser consultada por el nombre del personaje en cuestión, Angie expresó: “Obvio que se puede decir. Zaira Nara pidió no entrevistar a Rodolfo Barili”.

En ese contexto, la periodista sumó el motivo: “Rodolfo Barili es la pareja de Lara Piro, que es abogada de Mauro Icardi (la expareja de su hermana)”. Además, desde Puro Show revelaron que, la mamá de Wanda Nara y Zaira Nara les estaría cuidando la imagen.

Rodolfo Barili dando su discurso de agradecimiento tras recibir su Martín Fierro. (foto: Prensa Telefe)

Concretamente, los profesionales del programa mencionado remarcaron que la señora Nora no querría que sus hijas siguieran tan expuestas en polémicas necesarias, razón por la cual, les aconsejaría qué decir ante la prensa y con qué tipo de personas relacionarse en los eventos sociales más destacados del año.