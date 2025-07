Quién es Jazmín La Cuerpo, la influencer trans que filtró chats íntimos con Mauro Icardi

El nombre de Jazmín “La Cuerpo” se volvió tendencia en los últimos días debido a su enfrentamiento público con Karina Milei quien la denunció por usar su imagen. Ahora, lejos de mantenerse al margen de los escándalos, decidió mostrar los chats íntimos que le mandó Mauro Icardi y encendió una nueva polémica. Pero ¿quién es y cómo saltó a la fama?

Según trascendió en las últimas horas, el futbolista que está en pareja con la China Suárez le habría enviado picantes mensajes privados por Instagram a Jazmín “La Cuerpo”. Por su parte, la influencer decidió exponerlo ante sus seguidores y mostró capturas de pantallas del chat íntimo con el ex de Wanda Nara.

Las capturas de pantalla que compartió La Cuerpo en su cuenta de Instagram para demostrar que Mauro Icardi le pidió contenido XXX. (Foto: captura de pantalla)

En la misma semana que estalló el escándalo de la supuesta amante de Mauro Icardi, Jazmín La Cuerpo decidió añadir más leña al fuego con estas capturas de pantalla que vuelven a encender la polémica.

Como puede verse, el futbolista se habría contactado con la influencer trans para pedirle detalles de su trabajo y hasta le preguntó cuánto cobraba por tener un encuentro íntimo.

La historia de Jazmín La Cuerpo

Oriunda de Guernica, Jazmín “La Cuerpo” es una influencer trans que saltó a la fama en los últimos meses tras hacerse viral en redes sociales. Antes era trabajadora sexual y se hizo conocida por sus canciones bizarras en estaciones del Tren Roca.La artista trans quedó en el ojo de la tormenta semanas atrás cuando lanzó una canción en la que criticaba al presidente Javier Milei y en la que manifestó que su hermana parecía una travesti. Luego de la enorme repercusión que tomó este tema en redes, La Cuerpo reveló que Karina Milei la demandó por 20 millones de pesos.

“Pase lo que pase conmigo lleven la frase como bandera”, expresó la influencer en sus redes sociales ante la denuncia de la hermana de Javier Milei.

La historia de vida de La Cuerpo es bastante particular y atípica al resto de sus colegas. Se inició en la prostitución a los 13 años debido a la pobreza que enfrentaba su familia. Sin embargo, años más tarde se metió en el mundo de la moda como creadora de contenido en redes sociales.

Quién es La Cuerpo, la influencer trans a la que Karina Milei demandó por 20 millones de pesos

En una entrevista para la revista Para Ti, Jazmín contó que comenzó como youtuber. “Pasé de publicar videos bizarros, de música, de cuando dormía en la basura a mi experiencia en las pasarelas”, confesó.

Acerca de su profesión, reveló que continúa ejerciendo la prostitución “pero muy light”. “No me mato, ni estoy las 24 horas. Todas tienen sexo, sólo que a mí me pagan. Tengo algunos clientes fijos que me pagan muy bien, y lo hago cuando tengo ganas. A algunas les da vergüenza decirlo, pero creo que vergüenza es robar, no trabajar”, sostuvo.

“Tuve que trabajar por necesidad. Hoy lo considero un aprendizaje. Aprendí muchas cosas a los golpes, por eso muchas cosas me resbalan. Lo más difícil ya lo pasé: eso de sentirme rebajada o despreciada”, reveló.

Por qué Karina Milei denunció a La Cuerpo

En diálogo con el streamer Martín Cirio, La Cuerpo habló acerca de la denuncia de Karina Milei: “Estoy acá pasando una persecusión política”. Además, relató cómo fue el momento en el que recibió dicha denuncia de la hermana del Presidente de la Nación.

“8:30 de la mañana, yo estaba tomando mate con mi esposo, salgo a la calle y había como 10 patrulleros para notificarme. Yo no la recibí porque estaban notificándome como hombre y encima en la dirección vieja. Ahora yo me pregunto cómo vinieron a mi casa, si la dirección era vieja…”, contó Jazmín.

“Hicieron más payasada que otra cosa, un revuelo para llamar la atención porque me puede venir a notificar un solo patrullero, ¿era necesario que vinieran 20?”, aseguró.

Además, reveló que espera la notificación en donde aparezca el nombre que figura en su DNI, tal y como lo establece la Ley de Identidad de Género:.“Yo los voy demandar a ellos como ellos me demandan a mí, porque me tratan de hombre“, dijo la influencer.