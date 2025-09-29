¿Qué le pasó en los ojos? El extraño problema de salud de Jimena Monteverde que le afectó su visión

Jimena Monteverde es de las cocineras más conocidas de la televisión argentina. La famosa comparte sus recetas en redes sociales y tiene su programa. Además, de su participación en el ciclo televisivo de Juana Viale y Mirtha Legrand, donde contó el grave problema de salud que enfrenta.

Jimena Monteverde

La famosa cocinera aparece todos los fines de semana en los programas y allí que sorprendió cuando apareció con unos lentes de sol que llamó la atención de los presentes. La chef contó la condición que le afecta la vista.

Si bien es normal que Jimena y Juana intercambien divertidas idas y vueltas en el programa. La cocinera se tomó con humor los comentarios de la nieta de Mirtha y contó el motivo de los lentes de sol adentro del estudio.

JImena Monteverde preocupó por su salud

El motivo por el que Jimena Monteverde llevó lentes de sol al programa de Juana Viale

“Bueno, bienvenidos. Voy a hacer pasar a Jime, que nos va a contar qué vamos a comer”, comentó Juana al empezar el programa. Luego, cuando ingresó Jimena con sus anteojos, la conductora se tomó con humor la llamativa escena tipo “rockstar” de la cocinera.

“Lo que pasa es que, sí, se confundió porque estoy como….“, comentó la famosa chef. Ante esto, Juana respondió con complicidad: ”El excentricismo de Jime supera a Estados Unidos”.

En el momento en que le preguntaron que le pasó, Jimena Monteverde contó con sinceridad el problema de salud que le afecta: “Tengo una alergia en los ojos, entonces, por eso tengo que ponerme esto”.

Lo que dio el pie a Juana de comentar divertida sobre el look de la cocinera: “Claro, no te pusiste nada igual. Carísimos. Igual, carísimos”.

Jimena llevó los lentes para ocultar que tenía alergia en los ojos y lo que le impedía maquillarse para salir en cámara. Lo que le resultaba más a mano llevar lentes oscuros y evitar exponerse.