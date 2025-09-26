Preocupación por la salud de Valentino López: el hijo de Wanda Nara deberá someterse a una dura operación

Wanda Nara había contado en sus redes que su hijo Valentino, fruto de su relación con Maxi López, estaba en silla de ruedas tras sufrir una dura lesión. Ahora, el exfutbolista confirmó que el adolescente deberá ser operado y reveló cómo será el proceso de recuperación.

En una entrevista con LAM (América), Maxi López detalló lo ocurrido con su hijo: “Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado”. Además, adelantó cómo será el proceso después de la intervención: “Tiene que hacer fisioterapia, así que estoy ocupándome de los chicos también”.

De acuerdo con la información reciente, el accidente sucedió el domingo 14 de septiembre durante una competencia de karting en el Kartódromo de Buenos Aires. Valentino participaba junto a su hermano Constantino y también se encontraba en el lugar Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson, quien compartió fotos del encuentro en sus redes. Este tipo de lesiones suelen requerir un tiempo de rehabilitación superior a seis meses.

La inesperada opinión de Maxi López sobre el novio de Wanda Nara

En la charla con el programa de espectáculos, Maxi López comenzó contando que se encontraba bien y disfrutando de tiempo con sus hijos antes de su debut en el reality culinario. Sobre lo que espera de su desempeño, expresó: “Es todo nuevo. Tengo que mejorar y lo voy a ahcer. Por ahí sorprendo”.

Además, reveló que suele visitar con frecuencia la casa de su expareja para compartir momentos con sus pequeños: “Me acomodé al ritmo de ellos”. En ese marco, tuvo palabras de elogio hacia Migueles, la actual pareja de Wanda Nara: “Nos cocinó a mí y a los chicos. Muy copado, se portó superbien”.

Wanda Nara con Martín Migueles.

Por último, el exdelantero habló de su vínculo actual con la madre de sus hijos y subrayó: “Fueron muchos años peleando. Es tiempo de paz ahora, quiero que las cosas estén bien, así los chicos también lo están. Ella tiene que estar bien y veo que ella está disfrutando de lo que hace”.