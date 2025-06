Preocupación por la salud de Oscar “el Negro” González Oro: el desgarrador mensaje que dejó a todos en shock

Un nuevo capítulo cargado de polémica sacude la vida de Oscar “el Negro” González Oro. En medio de la fuerte interna familiar que atraviesa el periodista, salieron a la luz detalles reveladores que exponen aún más la tensión en su entorno.

Durante las últimas horas, en el programa A la Tarde contaron cómo fue la última y tensa charla que tuvo un notero con el conductor, quien no dudó en responder con dureza.

El Negro González Oro alarmó con su mensaje en redes sociales

El notero relató cómo fue la charla que mantuvo recientemente con el periodista: “En la conversación que tuve hace unos días, hablamos de política, otras cosas y lo sentía bien. Me preocupé por esos posteos”, confesó.

Karina Mazzocco, por su parte, intervino para dar contexto y explicó que, una vez finalizado el programa del día anterior, González Oro compartió un mensaje que generó inquietud.

El desgarrador mensaje del Negro González Oro que entristeció a todos

El contenido apareció en pantalla, y rápidamente llamó la atención por el tono de despedida que transmitía, así como por una especie de advertencia dirigida a sus afectos más cercanos. Cada frase del posteo se volvía más intensa que la anterior, lo que encendió las alarmas entre quienes lo conocen.

“Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa; saca el tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa”, comenzó diciendo la publicación.

Fue entonces que el mensaje continuó con palabras aún más conmovedoras: “Perdona rápido, porque la última discusión no avisa; ama sin medida, porque el último ‘te amo’ no avisa; responde esa llamada, porque el último ‘ring’ no avisa. Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer… ¡hazlo! Porque la última vez no avisa”, escribió González Oro.

Hasta el momento, ningún integrante de su familia se pronunció públicamente sobre la fuerte repercusión que generaron los mensajes del conductor. Las publicaciones, que aparecieron en un contexto de conflicto familiar, aumentaron la preocupación entre sus seguidores y despertaron una ola de comentarios en redes sociales.