Preocupación por el estado de salud de Britney Spears: sus hijos la acusaron de consumir drogas.

Britney Spears se encuentra bajo el ojo del huracán después de que sus hijos Jayden y Sean Preston aseguraran que está consumiendo drogas y que temen por lo que pueda pasar.

Estos dichos se dieron a conocer en el documental realizado por Daphne Barak que cuenta con la participación de su antiguo esposo Kevin Federline y su padre Jamie Spears, a quien se le retiró del cargo de tutor legal de la cantante pop en 2022.

Britney Spears junto a sus hijos cuando eran pequeños. Foto: Web

Según ha afirmado Daphne Barak en declaraciones al periódico Mail on Sunday, los chicos se niegan a reunirse con su madre porque aseguran haber visto cómo le entregaban drogas en su casa. Estos dichos se suman a los de su exesposo Keving Federline, quien aseguró: “Es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, temo que haya noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre ha tomado una sobredosis”.

Cuál fue la respuesta de Britney Spears

Britney no se quedó en silencio tras estas declaraciones y horas después decidió dar su versión a través de un largo comunicado que publicó en sus redes sociales.

“El hecho de que la gente esté afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírles decir algo así... Que Preston haya dicho: ‘Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde’. ¿Recuerdas que cada vez que venías a mi casa, te metías en tu habitación y cerrabas la puerta con llave? Nunca los veía, chicos... Jayden tocaba el piano y hacíamos música juntos, pero el día que le dije que quería verlos más, nunca los volví a ver”, expresó la cantante.

El escrito que compartió Britney Spears tras los dichos de sus hijos y su exesposo. Foto: Instagram

Luego agregó: “Me entristece porque me esforcé mucho por hacer que las cosas fueran agradables para ustedes y nunca fue lo suficientemente bueno. Así que ustedes van a mis espaldas y hablan de mí... me rompe el corazón y las noticias son tan malas... Siempre he sentido que las noticias me intimidan”.

“Es triste porque todos se sientan como si estuviera bien inventar mentiras sobre eso ¿Por qué me dicen que tengo que sentarme y elevarme por encima de cuando todos van tan bajo? ¡Ojalá sea solo que las noticias sean odiosas y que Kevin o Preston hayan dicho alguna de esas cosas, de todos modos, estaré bien!”, concluyó.